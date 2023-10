Ad Udine per i sedicesimi di Coppa Italia: Cagliari senza Luvumbo, Mancosu, Nandez e Pavoletti, ma pronto a dar battaglia

Quest’ultimo eroe domenica scorsa, quando contro il Frosinone ha firmato la prima vittoria rossoblù in questa stagione nella massima serie. Al Bluenergy Stadium scelte ponderate, che preserveranno gli equilibri consolidati, almeno a livello tattico. Poi le individualità vanno collocate in ambito di gruppo. Ecco dunque che si dischiuderanno le porte della titolarità per elementi come Radunovic o Sulemana, messi un po’ ai margini ultimamente. Ma pure per Viola, il quale viene utilizzato sempre a partita in corso e riesce a fornire un rendimento sopra le righe.





Dovranno esser disposte ulteriori verifiche sul resto della formazione da mettere in campo. Ranieri sceglierà anche sulla base della condizione che solo lui può valutare nel corso delle sedute di allenamento. Potrebbe esser riproposto Petagna sulla linea offensiva in una linea a tre laddove l’oggetto misterioso, Gaston Pereiro, dovrebbe trovar spazio sulla corsia di destra e la rivelazione Oristanio sul versante opposto. Proprio quest’ultimo merita una citazione di merito dopo che contro il Frosinone, domenica quando è entrato al 18’ della ripresa, ha letteralmente “spaccato” la partita con un impatto devastante sulla gara e realizzando un pregevole gol che ha aperto la strada alla rimonta rossoblù.





I suoi 21 anni consentono di nutrire importanti speranze future anche in chiave azzurra, considerato che viene regolarmente convocato nell’Under 21. Per il resto poi Ranieri mischierà le carte in difesa. Wieteska è in rampa di lancio assieme a Di Pardo e Obert, tutti elementi utilizzati finora a fasi alterne. D’altra parte il tecnico di Testaccio deve fare i conti con una rosa ampia. Alcuni giocatori hanno recuperato da fastidiosi infortuni (vedi Lapadula) e, a parte qualcuno considerato intoccabile (vedi Makoumbou oppure Nandez), si equivalgono per consistenza tecnica ed utilità nel gioco richiesto dal mister. E proprio Nandez è uscito dolorante nel confronto con il Frosinone: ha accusato un problema alla coscia, una lesione che dovrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco per un mesetto abbondante. Una tegola ulteriore, ma che non deve far abbassare la guardia in un gruppo che ha mostrato solidità ed unità d’intenti.

Incastonata fra due impegni importanti di campionato: la Coppa Italia propone i sedicesimi di finale ed il Cagliari affronta la trasferta non proprio agevole in quel di Udine senza snobbarla, anzi. Con la consapevolezza di poter superare il turno, nonostante Ranieri abbia intenzione di non stressare ulteriormente coloro che hanno il maggior minutaggio in campionato. Infatti sono rimasti in sede a lavorare individualmente Luvumbo, Mancosu e Pavoletti.