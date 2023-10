Le giovani promesse dell'Amatori Rugby Alghero in campo nell'ultimo weekend

Nelle categorie 8 e 10 c'è stata una scelta condivisa di mischiare i bambini presenti presenti, creando così un ambiente di gioco cooperativo e inclusivo. Questa decisione ha permesso a tutti di giocare e divertirsi, indipendentemente dal numero. L'Under 12, d'altra parte, ha avuto un incontro più competitivo. La squadra di Alghero ha affrontato quella di Olbia, riuscendo a ottenere una brillante vittoria e in seguito pareggiato con la squadra dei Bulldog, sottolineando l'equilibrio tra le formazioni giovanili della regione.





Ma non solo i più piccoli hanno rappresentato con onore i colori dell'Amatori Rugby Alghero. Gli Under 16, infatti, sono stati protagonisti di un raduno regionale a Oristano. Otto giovani del nostro club hanno avuto l'opportunità di unirsi a questo progetto, che si estenderà per l'intera stagione. Questa iniziativa culminerà con la partecipazione della rappresentativa regionale in competizioni anche fuori dalla Sardegna. È indubbio che il futuro del rugby ad Alghero sia luminoso, grazie all'impegno e alla passione di questi giovani atleti.





L'Amatori Rugby Alghero è orgoglioso di questi ragazzi e attende con trepidazione le prossime sfide che li vedranno protagonisti. Con il supporto continuo della comunità e degli allenatori dedicati, queste giovani promesse sono destinate a raggiungere nuovi traguardi.

La passione per il rugby sta vivendo una nuova alba ad Alghero, come dimostrato dalle prestazioni delle squadre giovanili dell'Amatori Rugby Alghero. Questo weekend ha visto diversi impegno per questi giovani atleti che stanno mostrando grande entusiasmo e dedizione per questo sport. Allo Stadio dei Pini a Sassari, i piccoli del Minirugby sono scesi in campo nelle categorie 8, 10 e 12 anni.