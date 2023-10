La capolista FC Alghero vince 0 – 3 contro la Bolotanese

Fc Alghero pericoloso al 22o con Cherchi che impegna il numero uno di casa Nuvoli. Un minuto dopo è la Bolotanese a rendersi pericolosa con Thomas Pisanu con Arcangelo Bellinzis che ribatte il tiro ravvicinato. Al 33o ci prova Delias con un tiro dal limite dell’area e la difesa di casa allontana con qualche difficoltà. La Fc Alghero cerca il raddoppio, ma la difesa ospite fa buona guardia. Si va al secondo tempo e la Bolotanese impegna severamente la difesa algherese con Bellinzis che allontana la sfera dall’area piccola.





Al 52o la Fc Alghero raddoppia con Correddu, lanciato in contropiede da Pintus, che si invola verso la porta avversaria e mette in rete la palla dello 0-2. Al primo minuto di recupero Bolotanese pericoloso con Rosni che impegna Bellinzis in una parata a terra. Al 93o Fc Alghero vicino al terzo gol con Pintus, ma, un minuto dopo, Raimondo Serra non sbaglia e conclude in rete un contropiede. Al triplice fischio finale, Fc Alghero in festa per il primato solitario, ma con la testa già alla prossima partita in casa contro il Minerva.

La Fc Alghero vince 0-3 sul campo della Bolotanese e vola, solitaria, in testa alla classifica del girone E di Seconda Categoria a quota 15 punti. Per la cronaca, Fc Alghero in vantaggio al primo tiro in porta: punizione di Pintus da destra verso il centro dell’area piccola dove Michele Sanna di testa ha spedito la palla in rete. Al 6o algheresi vicini al raddoppio con Pintus che, in contropiede, sfiora la base del palo sinistro.