Pallavolo ad Alghero: Un movimento in crescita e corsi per i più giovani alla Gymnasium Volley e all'ASD Polisportiva Sottorete





Gran parte del merito di questa rivoluzione sportiva va all'ASD Gymnasium Volley e all'ASD Polisportiva Sottorete. Queste associazioni, grazie a un lavoro incessante e appassionato, sono riuscite a creare un vero e proprio ecosistema pallavolistico in città. Un lavoro che non si limita alla sola stagione sportiva tradizionale, ma si estende anche all'estate con corsi di beach volley, permettendo così ai giovani di restare in contatto con la palla ovale anche sotto il sole estivo. Questo impegno si traduce in una proposta sportiva attiva tutto l'anno, garantendo un'attività a 360 gradi per 365 giorni l'anno.





Questa continuità è fondamentale non solo per mantenere alto l'interesse e la passione per la pallavolo, ma anche per garantire una crescita costante e strutturata dei giovani atleti. Con un'offerta così varia e completa, non c'è dubbio che Alghero stia diventando un vero e proprio polo di riferimento per la pallavolo in Sardegna. E con l'energia e la passione che ASD Polisportiva Sottorete e Gymnasium Volley stanno mettendo in campo, il futuro di questo sport nella città sembra essere più luminoso che mai.

La città di Alghero sta vivendo una vera e propria rinascita nel mondo della pallavolo. Negli ultimi tempi, il movimento pallavolistico ha visto una crescita notevole, diventando un punto di riferimento per molti appassionati e curiosi del territorio. Uno degli aspetti più entusiasmanti di questa rinascita è l'apertura di corsi dedicati ai più giovani: bambine e bambini dai 5 anni in su possono ora avvicinarsi a questo sport, imparando le basi e crescendo nel rispetto delle regole e dell'avversario.