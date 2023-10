Amatori Rugby Alghero inciampa in casa: Noceto vince 16-8

Una partita sicuramente da dimenticare per gli algheresi, contraddistinta da errori, mancanza di concentrazione e decisioni arbitrali contestate. Il primo tempo, chiuso sul 3-3, ha visto l'Alghero dominare territorialmente, ma non concretizzare questo vantaggio sul tabellino dei punti. Una serie di errori, anche piuttosto banali, ha impedito ai padroni di casa di sfruttare al meglio le occasioni create. Nel secondo tempo, il copione non è cambiato: con l'Alghero ancora vittima di imprecisioni e mancanza di concentrazione, il Noceto ha colto l'opportunità di venire fuori.





La squadra ospite ha segnato una meta e ha approfittato dei tanti falli commessi dai giocatori di casa per aumentare il punteggio attraverso calci di punizione. La situazione per l'Amatori Rugby Alghero si è ulteriormente complicata con l'espulsione di un suo giocatore, un cartellino rosso che, secondo molti, è stato concesso con eccessiva severità. Giocare in inferiorità numerica per gran parte del tempo ha reso la missione ancora più ardua per gli algheresi. Tuttavia, nonostante le avversità, nel finale di partita, Delrio è riuscito a concretizzare uno degli ultimi assalti, marcando una meta e regalando almeno un piccolo sorriso ai tifosi dell'Alghero.





Con questa sconfitta alle spalle, e un turno di riposo previsto per il prossimo weekend, l'Amatori Rugby Alghero si prepara ora per l'importante sfida di domenica 12 novembre, quando ospiterà il Rugby Monferrato a Maria Pia. Gli algheresi sperano di poter dare una risposta sul campo e tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico.

Una nuova sconfitta casalinga per l'Amatori Rugby Alghero che non riesce a imporsi sul campo, permettendo al Rugby Noceto di portarsi a casa la vittoria con un risultato finale di 16-8.