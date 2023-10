Diavolo di un Cagliari: Da 0-3 a 4-3, rimonta epica contro il Frosinone

Ma come si sa, nel calcio non è finita finché l'arbitro non fischia la fine, e il Cagliari lo ha dimostrato in maniera spettacolare. La squadra sarda ha iniziato la sua impresa con il gol di Oristanio al 72', a cui ha fatto seguito, appena quattro minuti dopo, la rete di Makoumbou. Ma è stato Leonardo Pavoletti, attaccante simbolo dei sardi, a scrivere la parola fine su questo match epico. Con una doppietta mozzafiato nel recupero, ai minuti 94 e 96, ha portato i suoi al trionfo, mandando in delirio il pubblico amico.





È una vittoria che rimarrà scolpita nella storia del club e che certamente darà morale e slancio al Cagliari per le prossime sfide del campionato. Una dimostrazione di quanto lo spirito di squadra, la grinta e la determinazione possano fare la differenza, anche quando tutto sembra perduto.





Il Frosinone, da parte sua, dovrà analizzare e riflettere su quanto accaduto, per evitare di ripetere gli errori commessi in questa partita. Ma oggi, tutta la luce è sul Cagliari: quel "Diavolo di un Cagliari" che ha regalato emozioni indimenticabili.

Una giornata indimenticabile per i tifosi del Cagliari e per tutti gli appassionati di calcio. Alla decima giornata di Serie A, il Cagliari ha compiuto una delle rimonte più incredibili nella storia recente del calcio italiano, ribaltando un Frosinone in vantaggio per 3-0 e chiudendo la partita con un incredibile 4-3. Il Frosinone, forte delle reti di Soulé nel primo tempo e di Brescianini subito dopo l'intervallo, sembrava avere la partita saldamente in mano.