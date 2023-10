Contro il Frosinone il Cagliari alla ricerca della prima vittoria in stagione

Per i rossoblù sarà una settimana impegnativa, perché dopo il confronto odierno con il Frosinone vi sarà mercoledì la “toccata e fuga” a Udine per la Coppa Italia, prima della gara con il Genoa domenica prossima. Occhio al campionato prima di tutto, in modo da sfruttare due turni casalinghi per riportare un po’ di sereno in un gruppo in apprensione per i risultati che non arrivano. Ranieri ha trovato a Salerno una formula che dovrebbe confermare: un 4-3-1-2 con Mancosu sulla trequarti a sostegno delle due punte e Nandez terzino. L’uruguaiano sa interpretare il ruolo con sufficiente autorità, considerato che già lo svolge nella Nazionale del suo paese. In difesa conferma per Goldaniga a braccetto con uno tra Wieteska e Dossena.

Unica opzione: centrare i tre punti. Per il Cagliari la ricerca della vittoria perduta diventa vitale. Continuare nel processo di desertificazione diventa improponibile per una squadra che anche nell’ultimo turno a Salerno non è riuscita a cogliere l’intera posta, nonostante sia andata in vantaggio per ben due volte nei minuti finali. Questione di testa indubbiamente, con la paura di vincere che fa capolino nel momento stesso che la classifica ti spiattella davanti un ultimo posto sicuramente non in linea con quelli che erano i propositi iniziali.