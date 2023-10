Crocevia cruciale: La Dinamo Sassari tra sfide passate e ambizioni future contro Tortona

La gara (con inizio alle ore 20.30) rappresenta, per l’intera compagine biancoblù, un ulteriore (difficile) banco di prova per Gentile e compagni vista la qualità e il talento presente nel roster piemontese. Il team bianco- nero, reduce dal K.o casalingo di sabato scorso contro la fortissima Olimpia Milano, si presenta, infatti, a Sassari voglioso di portare a casa la vittoria che, da una parte gli consentirebbe di fare un importante balzo in avanti (tenendo il “passo” delle prime formazioni della classifica), dall’altra gli consentirebbe di “staccare” ulteriormente il Banco in classifica (con tutto ciò che questa situazione comporta). La Dinamo, dal canto suo, pur affrontando una formazione estremamente competitiva costituita da cestisti di ottimo lignaggio non può permettersi di perdere ulteriore terreno se vuole ambire a posizioni di prestigio alla fine della Stagione che si sta fin qui disputando.





La squadra sassarese, infatti (d’ora in avanti) deve assolutamente invertire la rotta perché, se è pur vero che il team presieduto dal dott. Sardara ha avuto notevoli difficoltà (infortuni) già dalla pre- season (che hanno minato ovviamente l’amalgama della squadra sassarese), d’altra una vittoria nel match si sta pur disputare ci pare fondamentale non solo(come abbiamo detto), in merito all’operazione di rilancio della formazione sassarese verso le prime posizioni, ma anche per “tranquillizzare” (sportivamente parlando ovviamente)l’intera città del nord Sardegna e l’ intera tifoseria sarda sorti del Banco. Certi che Bucchi e i suoi ragazzi daranno il massimo nella gara odierna fornendo una prestazione di altissimo livello gli auguriamo di conseguire i più importanti successi in questo campionato e in tutti gli anni avvenire.

Dopo le sconfitte maturate nelle ultime tre gare (due in campo europeo contro il king Szczecin in Polonia e l’Aek Atene al PalaSerradimigni, e una in LBA contro la fortissima Virtus Bologna sempre nel palazzetto sassarese), la Dinamo Sassari scende nuovamente in campo in questo weekend nel quinto turno del massimo campionato italiano. Arriva infatti, nella città sassarese, l’ottima Derthona Basket Tortona allenata dal coach Ramondino.