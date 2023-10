Sassari contro Tortona per svoltare - Bucchi mette in guardia sulle insidie





Questo è normale, in particolare quando ti trovi a dover gettare le basi nelle prime gare di campionato piuttosto che in pre-season. Ora ci serve acquisire equilibrio e fiducia, una volta che li avremo trovati potremo avere la giusta spinta per fare bene non solo in campionato”. Poi il “coach” del Banco prosegue nella disamina: “Abbiamo un quintetto totalmente diverso rispetto all’anno scorso. Potrà essere il match giusto per rilanciarci così come accaduto lo scorso anno.





La squadra si è allenata bene per tutta la settimana. Del resto abbiamo mostrato alcune cose molto positive contro l’AEK in Champions, però ci sono mancate quelle che sono le nostre certezze. Queste si costruiscono con allenamento e vittorie. Non cerco scuse, ma è sotto gli occhi di tutti che non siamo riusciti ad allenarci al completo dal 25 di agosto. La vittoria di mercoledì sarebbe servita moltissimo, peccato. Siamo comunque sereni e tranquilli la squadra è sana”. Infine Bucchi esamina il prossimo avversario: “Tortona ha ambizione grazie ad un budget che risponde a quelli che sono i loro obiettivi. Hanno un “roster” di pregevole fattura, ci aspetta una partita impegnativa. Abbiamo voglia di entrare in campo per dimenticare definitivamente la sconfitta contro l’AEK”.

Difficile impegno per la Dinamo contro Tortona, “roster” nel quale affiorano i nomi di due ex illustri della scorsa stagione sassarese: Dowe e Robinson. Bucchi non nasconde le insidie: “Dovremo incontrare una buona squadra, stiamo cercando di trovare la nostra dimensione. L’attenzione dovrà essere tanta per tutti i 40’. Ci serve continuità, nelle varie partite abbiamo fatto miglioramenti, ora serve però togliere i minuti in cui abbiamo dei “black-out” che spesso determinano i risultati.