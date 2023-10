La Dinamo Sassari cede nel finale: L'AEK Atene ribalta il match e porta a casa il 79-83

Il canestro dell’ex Banco tuttavia non è sufficiente a colmare la differenza di punti delle due formazioni in campo che a metà periodo si ritrovano sul 14-9 in favore del team sardo. Si vede subito consentitemi (anche se siamo alle battute iniziali del match) che in campo è presente un'altra Dinamo rispetto alle ultime uscite con una circolazione di palla più efficace e con un gioco in attacco estremamente più incisivo e proficuo. Infatti (a testimonianza di quanto abbiamo appena detto) la compagine allenata da coach Bucchi infligge all’ottimo roster ateniese prima un break di 13 punti a due (che porta il risultato del match sul 24-11) e poi una differenza di punteggio di 15 lunghezze sul tabellone che sembra (a parer nostro) tramortire la compagine avversaria.





Divario che (facciamo rispettosamente notare) rimane pressochè invariato fino al fischio di sirena della prima frazione che si chiude sul risultato di 33-20 in favore del team presieduto dal dott. Sardara. Vediamo cosa accadrà nel proseguo della gara e se la Dinamo continuerà a giocare come sta ottimamente facendo fino a questo momento. Al rientro delle due squadre sul terreno di gioco per la disputa del secondo periodo, i giocatori ellenici (probabilmente intimoriti dal fatto che la compagine sassarese potrebbe ulteriormente “scappare” in termini di punteggio) entrano sul parquet (nei primi minuti del secondo quarto) con un altro ardore che permette alla formazione allenata da coach Plaza di riportarsi sul -5. Differenza, quella maturata, che però i ragazzi biancoblù riescono anche ad incrementare (di lì a pochi minuti) riportandosi sul + 13 che dà certamente meno patemi a Bucchi e ai suoi valorosi cestisti. Il secondo periodo termina, infatti, sul 46-32 che sicuramente è un ottimo risultato per la compagine sarda in vista delle due successive frazioni di gioco. Al ritorno delle due squadre sul parquet dopo l’intervallo lungo le due compagini in campo danno vita a una gara indubbiamente piacevole mostrando il meglio del loro repertorio cestistico. In questo frangente di gara la compagine ellenica non riesce a colmare il divario di punti precedentemente subito che rimane quasi invariato rispetto alla chiusura della precedente frazione di gioco. A metà periodo infatti il risultato recita Dinamo Sassari- Aek Atene 55-43.





Nella seconda parte del terzo quarto, gli “ellenici” (forti della qualità presente nel loro roster) incominciano, però, a prendere il sopravvento sotto canestro mettendo a segno un parziale (15-6 in termine di punteggio) che di fatto “annienta” il divario di punti ottenuto dalla Dinamo fino a questo momento riportando quindi la gara in pieno equilibrio. Il terzo quarto termina, infatti, con il risultato di 61-58 in favore del team sassarese. Facciamo notare (a tal proposito) che il Banco, negli ultimi 3 minuti della frazione di gioco appena trattata, non riesce a mettere a segno neanche un canestro, situazione che ovviamente non doveva accadere e che speriamo non pregiudichi l’esito del match in casa biancoblù. Nell’ultima parte di gara la squadra sarda torna finalmente a segnare, ma è la compagine ellenica a incrementare (all’inizio del periodo) il vantaggio precedentemente conseguito tanto da portarsi sul + 5. A questo della gara Gentile (insieme a Diop), da capitano di mille e più battaglie, sale in cattedra mettendo a segno i punti che consentono al Banco di riportarsi in vantaggio (71-63 in termini di punteggio). Questo risultato, purtroppo, non far stare tranquilli Whittaker e compagni visto che l’Aek mette a segno un break (5-0) che la fa tornare in partita quando mancano circa 5 minuti alla fine delle ostilità. Nelle battute finali della contesa, tuttavia, sembra che la Dinamo abbia tutte le carte in regola per controllare il match e per portare a casa una vittoria che la rilancerebbe non solo nel girone D, ma che le darebbe maggiore serenità, fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.





A dimostrazione di quello che stiamo dicendo, in quest’ultimo frangente di gara la squadra di coach Bucchi ottiene un piccolo vantaggio prima di 5 punti e successivamente di quattro lunghezze che paiono (con le dovute attenzioni) essere sufficienti per trionfare contro la compagine ellenica visto che mancano solo 2 minuti alla fine delle ostilità. Sennonchè, nel corso però degli ultimi 120 secondi, accade quello che l’intero popolo biancoblù non desidera. Infatti dopo un canestro da entrambe le parti, sale in cattedra lo statunitense Randle che, prima “porta” con una “bomba” il roster ateniese sul -1 (tiro da tre che fornisce grandi speranze ai colori giallo-neri) e poi “spara” un’altra tripla che annichilisce l’intera tifoseria sarda tanto che Bucchi (consapevole del pericolo) chiama subito timeout alfine di “spezzare” le trame offensive di McLemore e compagni. L’interruzione appena concessa, tuttavia, non dà purtroppo i frutti sperati al team sassarese, anzi sono i giocatori di coach Plaza (dopo una pausa richiesta dall’allenatore iberico a pochi secondi dal termine) a mantenere il sufficiente “sangue” freddo e a vincere (con 4 ulteriori punti) una gara che sembrava persa a pochi giri di lancette dal termine. Come abbiamo detto, quindi, la compagine giallo-nera dell’Aek riesce perciò a “spuntarla” contro Gentile e compagni portandosi a casa una partita che si conclude sul risultato di 79-83 in favore del roster ellenico. Le nostre considerazioni finali. Partita, quella che ha appena voluto luogo, in cui la compagine sassarese poteva tranquillamente portare a casa la vittoria contro un team, quello ellenico, che nonostante le difficoltà ha avuto sempre la facoltà di credere nel successo finale, che non ha mai “mollato” e che piano piano (nel corso del match) è riuscito a risalire la china vincendo una contesa che sembrava nelle mani della Dinamo. In merito al Banco, possiamo affermare che Sassari “butta” via una gara che poteva avere miglior sorte per i colori biancoblù e che certamente lascia molto amaro in bocca in tutti i tifosi sassaresi. Sperando che le prossime gare abbiamo un esito molto diverso per la squadra allenata da coach Bucci e ricordandovi che il prossimo appuntamento della “nostra” Dinamo avrà luogo sabato 28 ottobre 2023 alle ore 20.30 al PalaSerradimigni contro la Derthona Tortona allenata da coach Ramondino vi salutiamo con imperituro affetto.

Dopo la debacle subita la settimana scorsa in Polonia contro il King Szczecin, la Dinamo Sassari subisce un ulteriore battuta d’arresto anche nella seconda gara europea. Avversario della squadra sarda, in questo match, la compagine ellenica dell’Aek Atene. In merito alla gara svoltasi poche ore fa, possiamo affermare che nella prima frazione di gioco (nonostante il canestro iniziale della compagine ateniese) a partire meglio è proprio la Dinamo che “piazza” immediatamente un break (5-0) che fa capire a McLemore e compagni che sarà estremamente difficile uscire indenni (sportivamente parlando ovviamente) dal palazzetto sassarese. Il roster ellenico, consapevole dell’ottima offensiva sarda, tuttavia non demorde e si “rifà” subito sotto accorciando con lo statunitense Tillman.