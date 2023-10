Sport Controversie Arbitrali a Salerno: Cagliari furioso, Giulini invoca l'uso democratico del VAR

L'Arechi di Salerno è stato teatro di intensi dibattiti dopo il fischio finale che ha visto concludersi la sfida con un pareggio 2-2. Al centro delle polemiche, un episodio contestato avvenuto tra Prati e Coulibaly nella zona dell'area salernitana. Le proteste rossoblù hanno avuto eco nei social, con il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che ha lanciato un messaggio chiaro: "La tecnologia o la si usa in modo democratico o siamo punto e a capo. Guardatelo al VAR e ditemi se è rigore o no…". Pubblicato nella tarda serata, il post evidenzia il malcontento del club sardo nei confronti delle decisioni arbitrali. Non solo Giulini, ma anche il direttore sportivo Nereo Bonato ha espresso la sua frustrazione: "Il rigore del 2-2 ci penalizza notevolmente. Non può essere una decisione corretta". Bonato ha ricordato una precedente discussione tra allenatori, dirigenti e il responsabile degli arbitri, Rocchi, in cui si era convenuto che certi episodi non dovrebbero essere considerati come falli da rigore. Tuttavia, nonostante le controversie, il Cagliari ha mostrato un'attitudine positiva, cercando con determinazione la vittoria. Ha raddoppiato i gol su azione in una sola partita, portandoli da due a quattro in questo campionato. Ma antichi problemi affliggono ancora la squadra, in particolare una certa vulnerabilità subito dopo aver segnato. Rete di Luvumbo, pareggio di Dia a distanza di sette minuti. Analogamente, al Bologna, dopo il gol di Luvumbo, la squadra ha subìto il pareggio e poi il gol della sconfitta. Stessa dinamica contro il Milan. Questi ripetuti cali di concentrazione hanno portato a quattro occasioni di vantaggio vanificate in sole nove giornate. Una volta, questo tipo di comportamento era noto come "paura di vincere". Il risultato finale vede il Cagliari ancora all'ultimo posto in classifica. Ma non c'è tempo per soffermarsi, con la squadra che tornerà in campo domani per prepararsi all'importante scontro salvezza di domenica contro il Frosinone alla Domus.