Trasferta meneghina amara per l'Amatori Rugby Alghero, trionfo per Milano ma luci per il futuro





Rispetto alla domenica precedente, Alghero ha mostrato un deciso passo indietro. La prestazione è stata sicuramente influenzata dalle assenze di alcuni giocatori chiave e da una marcata indisciplina, che ha portato alla concessione di ben tre cartellini gialli.





La strada per l'Amatori, quindi, si conferma in salita. Tuttavia, il vero banco di prova sarà domenica prossima quando al campo di Alghero arriverà il Rugby Noceto, altra squadra di spessore del panorama rugbistico italiano. Al di fuori del match della prima squadra, c'è da registrare un esito contrastante nelle altre categorie.





La squadra Under16 ha perso con un secco 00-19, mentre l'Under18 ha ottenuto un'ottima vittoria, chiudendo il match con un punteggio di 35-10. Altrettanto positivo l'esito per la squadra di Serie C, che ha trionfato con un roboante 67 a 0, mostrando una grande solidità e confermando le ottime prospettive per il futuro. In conclusione, sebbene la giornata non sia stata delle migliori per Alghero, c'è ancora molto da giocare e da dimostrare.





La speranza è che la squadra possa apprendere dai propri errori e tornare più forte e determinata nel prossimo incontro.

Milano, 23 ottobre - La sfida di rugby di domenica 22 ottobre tra As Milano e l'Amatori Rugby Alghero si è conclusa con un pesante 51 a 5 in favore dei padroni di casa milanesi. La nettezza del punteggio parla da sola, riflettendo la chiara supremazia della formazione meneghina durante l'intera partita. Non tutto è però negativo per Alghero. Nella prima parte del match, la squadra sarda ha mostrato alcuni sprazzi di qualità, culminati con la meta di Juan Capozzucca. Quella di Capozzucca è rimasta l’unica meta di tutta la gara.