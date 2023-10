Sport Cagliari che a Salerno prova a mettere fieno in cascina

Serve una prova di maturità. Il Cagliari a Salerno è chiamato a dare una scossa alla classifica. L’ultimo posto non gratifica, anzi. Finora le risultanze non sono state quelle attese da una società che in estate ha comunque fatto del proprio meglio per consegnare a mister Ranieri quantomeno una rosa di un certo tipo. Magari non paragonabile a quella delle formazioni di prima fascia, tuttavia in grado di competere per conservare un posto al sole. La sosta potrebbe aver portato consiglio, anche se il tecnico ha dovuto lavorare con mezza squadra, viste le convocazioni nelle varie Nazionali di competenza. Perlomeno lo stop del campionato è servito per recuperare gli acciaccati, quasi tutti abili ed arruolabili per la sfida dell’Arechi. Sarà un confronto caldo, contro una compagine che ha il medesimo obiettivo del Cagliari, caricata dall’avvicendamento alla guida tecnica. I rossoblù però dovranno scrollarsi di dosso quella patina di arrendevolezza materializzatasi in alcune occasioni in questo primo scorcio di torneo. Soprattutto è necessario affrontare di petto un avversario che metterà in campo tutte le risorse in suo possesso. Ranieri potrebbe anche cambiare le sinergie variando modulo, ma i numeri hanno al momento poca importanza. Quello che conta è lo spirito travasato sul campo. Continuare ha perdere terreno non è certamente il viatico migliore per riprendere una situazione che potrebbe sfuggire di mano.