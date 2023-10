Dinamo Sassari vs King Szczecin: Sfida europea tra i giganti del basket

La gara, che avrà luogo nel paese dell’est Europa alle ore 18.30, sarà (come abbiamo detto) per la Dinamo un match colmo di insidie, contro un team, quello polacco, molto compatto costituito da cestisti esperti e di gran talento. Tra questi possiamo citare innanzitutto la guardia Dunn e l’ala Tony Meier, in secondo luogo abbiamo lo statunitense Morris Udeze, il play Woodson e il cestista Chubertson tutti giocatori di ottima qualità. Il Banco e i suoi giocatori, tuttavia, non dovranno alcun timore nell’affrontare l’impegno perché una ulteriore vittoria (dopo quella conseguita contro Treviso) darebbe un ulteriore iniezione di fiducia a un team, quello sassarese, che punta in questa stagione a conseguire i più alti traguardi e obiettivi.





Da segnalare nella squadra sarda l’assenza dell’esperto Raspino. Auguriamo a Gentile e compagni di effettuare una grande prestazione e di portare a casa una vittoria fondamentale non solo nel cammino europeo ma anche per tutte le componenti facenti parte del team biancoblù (che siano società, tifosi, giocatori e staff tecnico). Palla a due tra la Dinamo e la compagine polacca martedì 17 ottobre alle ore 18.30 alla Netto Arena di Szczecin.

Dopo l’importante successo ottenuto domenica 14 ottobre 2023 al PalaSerradimigni nell’ultimo turno di LBA contro l’Universo Treviso, la Dinamo Sassari torna immediatamente in campo. Avversario della squadra sassarese (stavolta in Basketball Champions League) sarà, fra poche ore, il King Szczecin. La compagine polacca, dopo la vittoria dello scorso campionato e attualmente seconda posizione nella Stagione attuale, rappresenta una squadra difficile, “tosta”, da affrontare per una Dinamo ancora non al top della forma.