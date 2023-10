La Dinamo Sassari risorge: Trionfo contro l'Universo Treviso e debutto stellare per Tyree Breein

Un match, quindi, che certamente porta alla compagine sarda tre punti fondamentali in classifica, ma che dimostra soprattutto la capacità di soffrire, il cuore e l’orgoglio cestistico dei ragazzi allenati da mister Bucchi in vista di test eventualmente molto più duri di questo (Olimpia Milano ad esempio), che ci diranno il valore della Dinamo in questa Stagione. Tuttavia una cosa è certa, se il buongiorno si vede dal mattino, questi cestisti hanno dimostrato (una volta di più nel caso c’è ne fosse bisogno) la loro capacità di superare le avversità e l’attaccamento che hanno verso questi colori che noi tutti amiamo e che porteremo per sempre stampati nei nostri cuori e nelle nostre anime. In merito allo svolgimento della partita, primo quarto molto avaro di punti nei primi minuti con le due squadre che faticano a trovare la via del canestro (6 punti a testa a 5 minuti e 30 secondi dal termine della prima frazione di gioco). Nella seconda parte del primo periodo le squadre presenti sul parquet incominciano a tessere trame offensive di pregevole fattura che permettono ai due team in campo di portare il punteggio (alla fine della prima frazione) sul risultato di 16-15.





Facciamo notare, a tal proposito, due curiosità che ci sembrano interessanti. La prima riguarda il fatto che l’esordio del neo acquisto Tyree avviene nella seconda parte del primo quarto di gioco, la seconda attiene l’impatto immediato del giocatore statunitense nel campionato italiano, autore, costui, in questi pochi minuti di ben 6 punti sui 16 messi a referto dalla squadra sassarese al fischio della sirena che decretava la fine delle ostilità per ciò che riguarda il primo periodo di gioco. Nel secondo periodo Dinamo Sassari, come abbiamo precedentemente affermato, quasi sempre avanti nel punteggio tranne un momento in cui la NutriBulett matura un piccolissimo vantaggio (32-33). La frazione di gioco, infatti, si conclude sul risultato di 36- 34 in favore della squadra sarda. Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, la gara continua sulla falsariga della frazione di gioco precedente con la squadra sassarese costantemente avanti (anche di 6 punti). Tuttavia prima un parziale di 7-0 della compagine veneta poi un ottimo Harrison riportano il team allenato da Vitucci sul 53-53. Solo sul finire della frazione di gioco una grande giocata di Tyree e una realizzazione di Gombauld (ottima prova quella fornita dal centro francese in questo match) permettono al team sardo di concludere il periodo con il risultato in proprio favore. Il punteggio, infatti, a fine del terzo periodo recita Dinamo Sassari-Universo Treviso 57-53.





Nell’ultimo quarto di gioco Banco costantemente in vantaggio (anche se di poco) o comunque in parità, NutriBullet ad inseguire anche se (proprio negli ultimi minuti di gioco) potrebbe avverarsi la beffa per i colori sassaresi che per fortuna (e per bravura dei cestisti biancoblù) non si materializza. La gara si conclude, quindi, sul risultato di 80 a 76 in favore del team sardo. In conclusione. Innanzitutto affermiamo che la gara, appena disputata dalla Dinamo, è stata (come abbiamo detto) un’ottima prova di carattere da parte di Treier e compagni contro un avversario difficile e “tosto” che ha messo a dura prova i ragazzi di coach Bucchi. Un successo, quello appena conseguito, quindi che è di buon auspicio per il futuro e che scaccia la possibile crisi che si poteva materializzare in caso di K.o.. Sperando, inoltre, che la vittoria appena ottenuta sia la prima di tanti successi in questa Stagione vi salutiamo, ricordandovi (proprio in chiusura) il prossimo impegno del team sassarese in LBA. Esso avrà luogo alla Segafredo Arena il 22 ottobre alle ore 20.00 contro la fortissima Virtus Bologna allenata dall’ottimo Luca Banchi.

Dopo le due sconfitte maturate contro la Ge.Vi. Napoli e la Vanoli Cremona nelle prime due gare di LBA, la Dinamo Sassari allenata da coach Bucchi ottiene (contro l’Universo Treviso) il primo successo stagionale nella terza giornata del massimo campionato di basket italiano. La partita, svoltasi il 14 ottobre 2023 al PalaSerradimigni terminata con il risultato di 80-76 in favore della società presieduta dal dott. Sardara, è stata una gara molto combattuta, dove le squadre in campo non si sono minimamente risparmiate offrendo a tutti gli spettatori un’ottima pallacanestro in grado di deliziare anche i palati più esigenti. Grande protagonista del match il neo acquisto statunitense Tyree Breein (all’esordio nel campionato italiano) artefice di una prova maiuscola in cui ha realizzato ben 18 punti. Un match, quello terminato poche ore fa nel palazzetto sassarese, giocato a viso aperto dalle due squadre sul parquet dove il Banco è sempre stato davanti (tranne qualche breve istante) in termini di punteggio, mentre la NutriBullett, dal canto suo, ha avuto sempre la capacità di rimanere “attaccata” al treno sassarese rischiando sul finale anche la possibile vittoria.