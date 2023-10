Sport Franco Pirisi della Martial Gym di Alghero conquista la cintura nera di quinto dan - Coronati 40 anni di passione

Un traguardo memorabile per Franco Pirisi, illustre istruttore della Martial Gym di Alghero. Con oltre 40 anni di dedizione tra pratica e insegnamento nelle arti marziali, Pirisi ha ora raggiunto l'ambito grado di cintura nera di quinto Dan.Questo importante riconoscimento non è stato facile da ottenere. L'esame, noto per la sua complessità e rigore, ha richiesto a Pirisi di dimostrare le sue competenze in tecniche avanzate, conoscenza delle forme e abilità di combattimento.La Martial Gym, situata presso la palestra del liceo scientifico di Alghero, è orgogliosa di offrire ai suoi associati l'opportunità di apprendere dalle vaste competenze dei suoi esperti istruttori. E con menti brillanti come quella di Pirisi, gli allievi sono sicuri di ricevere un'educazione marziale di alto livello.