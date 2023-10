Sport Fc Alghero si conferma capolista battendo anche il Cuglieri per 5 - 1

La Fc Alghero batte il Cuglieri per 5 – 1 e prosegue il suo cammino in testa alla classifica del girone E di Seconda Categoria a punteggio pieno, dopo tre giornate. Le doppiette di Michele Cherchi e Christian Nemore e il gol di Finca hanno regalato tre punti meritatissimi in una gara dove i padroni di casa hanno dimostrato di essere superiore in ogni reparto, nonostante le diverse assenze per infortunio: Lobrano, Correddu, Raimondo Serra, Francesco Serra e Gallo. Undici iniziale con qualche differenza rispetto alla gara precedente, con il giovane Carbone in campo sin dai primi minuti. Per la cronaca, inizia bene la Fc Alghero che all’8° si rende pericoloso con Michele Cherchi che, dal limite, calcia di poco alto sopra la traversa. Il Cuglieri cerca l’affondo, ma è la Fc Alghero che al 12°, su azione di contropiede, trova il gol del vantaggio con Michele Cherchi che, servito da Nemore, dribbla il diretto marcatore e spedisce la palla in rete. Al 18° il raddoppio meritato per i giallorossi: Pintus si invola verso il limite dell’area, subisce fallo e l’arbitro lascia giocare per il vantaggio con la palla tra i piedi di bomber Cherchi che non lascia scampo all’estremo difensore ospite siglando il 2-0. Si va al 24° e la Fc Alghero triplica con Finca che riceve palla da Nemore e insacca. Al 35° padroni di casa vicini al poker con Gavino Depalmas che, da posizione ravvicinata, calcia a fil di traversa. Quarto gol che arriva al 37° con Nemore che dalla trequarti calcia e spedisce la palla all’incrocio dei pali tra gli applausi del pubblico. Nel finale di primo tempo ancora occasioni per la Fc Alghero con Finca, Pintus e Nemore. Si va al secondo tempo e, dopo due minuti, il Cuglieri usufruisce di un calcio di rigore per fallo di Depalmas su Enrico Fara. Dal dischetto Sanna insacca con un tiro a mezza altezza. Girandola di sostituzioni con mister Zani che da spazio ai più giovani. Al 71° arriva il 5-1 per i padroni di casa con Nemore che supera la difesa ospite e mette dentro. Fc Alghero vicinissimo al sesto gol, ma il tiro di Pintus, a tu per tu con il portiere ospite, è fuori di pochissimo. La partita si conclude con la Fc Alghero in festa per una nuova vittoria che la proietta sempre in testa alla classifica del girone E di Seconda Categoria a punteggio pieno e sabato prossimo ancora in casa contro la Calmedia Bosa. Fc Alghero: Bellinzis, Carbone, Cingotti (26° st Moretti), Ardu (30° st Campus), Depalmas, Gnani, Nemore, Sotgiu (15° st Delias), Cherchi (12° st Livesi), Pintus, Finca (17° st Fofana). Allenatore: Pippo Zani A disposizione: Serra, Sanna, Cariga. Cuglieri: Piras, Cadeddu, Guiso, Cesari, Dettori (1°st Ledda), Cappellu, Curcu (39° st Caria), Angotzi, Sanna, Fara Enrico (25° st Cocco), Inzis (10° st Idda Matteo). Allenatore: Francesco Piras A disposizione: Cotzia, Idda Luca, Fara Mattia, Marras. Arbitro: Udda di Alghero Reti: 12° e 18° Cherchi, 24° Finca, 37° e 71° Nemore, 47° Sanna (r