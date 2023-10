Sport Battaglia in campo: Sassari vs Treviso, una partita all'ultimo respiro - Vittoria alla Dinamo

La Dinamo Sassari e il Treviso Basket si sono scontrate in un incontro avvincente, caratterizzato da momenti di pura eccellenza, tentativi di fuga e clamorosi cambi di fronte, dimostrando una volta di più il perché questi team siano tra i protagonisti dell'attuale stagione cestistica. 1° quarto: parte malissimo Diop che esce dopo 3 minuti con 3 perse e 0/2 dal campo, la scossa arriva da Tyree che ha grande impatto all’esordio assoluto. 2° Quarto: Treviso si è dimostrata una squadra difficile da scardinare, con Bowman in stato di grazia, protagonista in entrambe le fasi del gioco. La sua creatività e le sue giocate spettacolari, culminate con due triple al suono della sirena dei 24", hanno mantenuto la squadra veneta a contatto. Nonostante una difesa solida, la Dinamo ha mostrato dei momenti di incertezza in attacco, realizzando solo 10 tiri su 28 dal campo. Diop, però, si è rivelato un colosso a rimbalzo offensivo, mantenendo Sassari in partita. Tentativi di fuga sempre rintuzzati: Nonostante i ripetuti tentativi di fuga da parte della Dinamo, la determinazione di Treviso ha continuamente ribaltato la situazione. Momenti cruciali sono stati il terzo fallo di Charalampopoulos e una serie di azioni che hanno visto protagonisti McKinnie e Gombauld. Vitucci ha cercato di cambiare le carte in tavola, ma Treviso non si è fatto sorprendere, pareggiando nuovamente al 28' (53-53). 3° Quarto: L'intensità è salita ulteriormente con Sassari che tenta di nuovo la fuga, raggiungendo un +8. Tuttavia, Treviso, guidato da un Tyree in stato di grazia e nonostante i falli di Chara e Diop, ha risposto prontamente. Battaglia all’ultimo respiro: Con la tensione alle stelle, entrambe le squadre hanno mostrato il loro valore. Tyree, Gombauld e Bowman si sono contraddistinti per giocate cruciali, con la Dinamo che ha cercato di mantenere un vantaggio che oscillava. Ma proprio quando sembrava che la Dinamo potesse avere la meglio, una serie di azioni frenetiche e colpi di scena ha tenuto tutti con il fiato sospeso, culminando in un finale al cardiopalma. Nell'ultimo minuto, con il punteggio 80-76 in favore della Dinamo, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, ottenendo una vittoria duramente combattuta, ma alla fine meritata. Un incontro che rimarrà nella memoria degli appassionati, segno di un campionato vivo e competitivo, dove ogni match può riservare sorprese e emozioni. Il pubblico del PalaSerradimigni sicuramente non dimenticherà facilmente questa battaglia in campo.