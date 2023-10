Sport La Dinamo Sassari sfida l’Universo Treviso in cerca di riscatto

Dopo le due sconfitte maturate contro la Ge.Vi Napoli e la Vanoli Cremona nei primi due turni di LBA, la Dinamo Sassari si rituffa in clima campionato. Avversario della compagine sassarese sarà sabato 14 ottobre 2023 al PalaSerradimigni alle ore 19.30 l’Universo Treviso dell’ottimo general manager Simone Giofrè. Il Banco, reduce dai due ko appena menzionati, avrà (nella gara che lo vedrà opposto al team veneto) come unico e “solo” obiettivo di portare a casa la vittoria. Tuttavia questa partita si presenta molto ostica e difficile contro un roster, quello trevigiano, che ha dimostrato (in particolar modo nella prima giornata del massimo campionato italiano di basket) di saper dare parecchio filo da torcere ad avversari di notevole caratura e di significativo lignaggio come la grandissima Olimpia Milano allenata dal grande Ettore Messina. In vista del match in questione, inoltre,giungono fortunatamente, ottime notizie dall’infermeria biancoblù. Queste informazioni riguardano, infatti, un giocatore che (fino a questo momento) si trovava ai box a causa del suo infortunio. Sembra infatti che, dopo il recupero di Charalampopoulos, l’allenatore Bucchi contro l’Universo possa avere a disposizione la guardia Tyree Breein. Pare infatti che il cestista statunitense classe 98, infatti, dopo una buona stagione 2022- 2023 disputata in Belgio nelle fila dell’Ostenda, potrebbe scendere in campo contro la NutriBullet. L’americano (facciamo notare) non sarà ovviamente al massimo della forma, tuttavia il suo apporto in fase offensiva (anche se per pochi minuti) sarà certamente prezioso ai fini del risultato. Il supporto di Breein, infatti, (non abbiamo dubbi su questo) darà una grossa “mano” alla Dinamo non solo nel reparto offensivo (che sta avendo delle lacune), ma anche in campo, visto che il team biancoblù sta faticando a trovare alcuni bilanciamenti tattici a causa degli infortuni occorsi nella pre-season. Siamo certi che l’ottimo coach Bucchi e i suoi meravigliosi ragazzi troveranno presto soluzioni a queste difficoltà, risolvendo (a breve) tali problematiche. Ai box (sempre in casa Dinamo) resta l’ala Tommaso Raspino. In merito alla compagine veneta, invece, possiamo affermare che la squadra presieduta dal dott. Vazzoler ha due individualità molto “pericolose” (in ambito cestistico, ovviamente) come le guardie statunitensi Kyron Bowman e Damon Harrison che possiedono parecchi punti nelle mani e che certamente non esiteranno (nel corso del match contro il team sardo) a dare parecchi grattacapi alla difesa biancoblù. Di particolare spessore in ambito realizzativo, inoltre, le prestazioni fornite (nelle prime due giornate della nuova Stagione) dal pivot (classe 97) Pauly Paulicap. A completare il roster agli ordini di mister Vitucci ci sono il playmaker statunitense Deishuan Booker (ex Le Mans), l’ala piccola James Young (ex Boston Celtics) e l’ala grande Terry Allen, che sono tutti cestisti di ottima qualità e di grande talento. In chiusura, facendo notare che i precedenti tra le due squadre sono sette e che la Dinamo ha vinto ben cinque confronti, concludiamo affermando che il team sardo per ottenere il primo successo stagionale deve essere molto astuto e guardingo, dato che fronteggerà un avversario particolarmente spigoloso, molto abile tecnicamente e di ottima qualità. Tuttavia la vittoria è alla portata dei ragazzi di Bucchi, che nonostante le avversità della pre-campionato (infortuni) siamo certi (anzi certissimi) che stiano lavorando molto bene e celermente per recuperare il (poco) terreno perduto, sicuri ( come sempre) di vedere (ancora una volta nel proseguo della stagione) la “grande” Dinamo che ci ha fatto sognare in questi anni e che ha dato molteplici gioie e soddisfazioni a tutti i suoi fantastici tifosi, sparsi in tutta Italia in generale e nell’intera Sardegna in modo particolare.