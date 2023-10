Sport Il Cagliari incontra i tifosi della Baronia

Proseguono anche in questa stagione gli appuntamenti itineranti nell’Isola con i tifosi rossoblù. Dopo la tappa a Carbonia di ieri, questo pomeriggio una delegazione del Cagliari si è recata in Baronia. Il Direttore Business e Media, Stefano Melis, con i calciatori Simone Aresti e Tommaso Augello hanno partecipato ad un incontro organizzato dai Cagliari Fan Club di Galtelli e Onifai, con il patrocinio delle amministrazioni comunali. Nella sala convegni dell’Anfiteatro di Galtelli, gremita di oltre un centinaio di tifosi, i rossoblù hanno ricevuto il caloroso abbraccio della gente: per tutti autografi e selfie ricordo. Dall’Ogliastra alla Marmilla, dal Cagliaritano all’Oristanese, dal Sarrabus al Sulcis Iglesiente: tanti gli angoli di Sardegna toccati dal Club dalla passata stagione. Un viaggio che continua: in agenda presto nuovi appuntamenti e iniziative con i tifosi.