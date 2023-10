Sport Il Cagliari si impone per 4 a 1 sul Carbonia senza i nazionali e gli infortunati

Amichevole del Cagliari a Carbonia: i rossoblù allo stadio Zoboli, davanti ad oltre mille spettatori, hanno vinto 4-1 con le reti di Petagna, Viola, Pavoletti e Jankto?.Rossoblu in campo nel primo tempo con Scuffet tra i pali, linea di difesa a quattro con Di Pardo, Goldaniga, Azzi, Augello; a centrocampo Sulemana, Viola, Makoumbou, Jankto; coppia di attacco Shomurodov-Petagna. Assenti, oltre Rog, Mancosu e Lapadula, anche Deiola e Dossena. E naturalmente anche gli otto nazionali in giro per il mondo per amichevoli e partite di qualificazione a mondiali ed europei.