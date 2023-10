Sport Le Euro-scommesse di Mister Simon - Sabato in campo l'Italia di Spalletti

Mentre il campionato di Serie A prende una pausa, le selezioni nazionali salgono in cattedra per le partite di qualificazione dell'Europeo 2024, che avrà luogo in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. La sfida tra Paesi Bassi e Francia si prospetta entusiasmante. Venerdì 13 Ottobre, alle ore 20.45, i Paesi Bassi ospiteranno la Francia. Nonostante la Francia dominasse il girone, i Paesi Bassi non sono molto distanti, condividendo la seconda posizione con la Grecia. Ci aspettiamo un match carico di emozioni e suggeriamo di scommettere sull'over 2,5 a quota 1.85 (bet365). Un pareggio 2-2 potrebbe essere un risultato plausibile. Sabato 14 Ottobre, alle ore 20.45, sarà il turno dell'Italia di Spalletti che ospiterà Malta. Data la netta differenza tra le due squadre in termini di capacità, prevediamo una vittoria schiacciante dell'Italia. Una scommessa sull'over 3.5/4.5 con quote di 1.80 e 2.75 (bet365) potrebbe essere vincente. Il nostro pronostico si orienta verso un 3-0 a favore degli Azzurri. In conclusione, auguriamo a tutti una piacevole esperienza di scommessa e, come sempre, sottolineiamo l'importanza di giocare in modo responsabile.