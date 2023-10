Sport Cagliari in visibilio: Trionfo e passione alla coppa Europa di scherma 2023

Dopo l’importante successo conseguito lo scorso anno, è terminato domenica 8 ottobre 2023 a Cagliari uno dei più significativi eventi sportivi che si svolgeranno nel periodo autunnale nel capoluogo sardo. Stiamo parlando naturalmente della Coppa Europa di Scherma 2023. La manifestazione, svoltasi tra gli impianti del PalaPirastu e la Palestra A del Coni e curata in maniera impeccabile dall’Accademia d’Armi Athos, ha visto confrontarsi nella suddetta città isolana ben 256 atleti suddivisi in 64 compagini in rappresentanza di 15 nazioni diverse. Un appuntamento, quello appena appena citato, indubbiamente di notevole pregio che ha attirato nelle tre giornate della competizione moltissimi appassionati, i quali hanno trasformato la manifestazione in un grande trionfo per l’intera città di Metropolitana di Cagliari. Il pubblico, in codesta situazione, ha incitato senza sosta gli atleti presenti, i quali hanno ricambiato l’affetto degli spettatori fornendo prestazioni di altissimo livello in grado di mandare in autentico visibilio tutti gli amanti (e non) di questo sport accorsi (nei luoghi precedentemente citati) per l’occasione. All’evento cagliaritano (è doveroso dirlo) hanno partecipato i migliori interpreti italiani e internazionali di questa fantastica disciplina sportiva, atleti che durante il loro excursus agonistico hanno raccolto molteplici allori mondiali e olimpici, autentici “big” di questo sport come lo schermidore transalpino Romain Cannone o lo spadista Daniele Garozzo medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi svoltesi a Tokyo nell’anno 2021. Un trionfo non solo sportivo quello che è accaduto nel capoluogo sardo in questi ultimi giorni, ma anche un successo mediatico e organizzativo che ha portato nella città di Cagliari moltissimi turisti facendo del centro isolano un polo di fondamentale importanza all’interno del panorama schermistico mondiale in generale ed europeo in modo particolare. In merito agli esiti delle gare affermiamo che nel fioretto maschile i carabinieri hanno replicato il successo dell’anno scorso sconfiggendo per 45-43 l’importante squadra delle Fiamme Gialle, che annoverava tra le sue fila atlete di grande importanza come Camilla Mancini e Matilde Molinari. Nel fioretto maschile, invece, il Frascati Scherma del campione olimpico Daniele Garozzo ha avuto la meglio sul team delle Fiamme Oro, con l’iberico Llavador autentico protagonista. L’atleta spagnolo, infatti, ha recuperato (nell’atto conclusivo) ben 8 stoccate. Medaglia di bronzo appannaggio per la squadra ucraina, compagine che ha sconfitto i Salle Holyrood con il punteggio di 45-24. Per quanto riguarda la sciabola uomini, questa ha visto il trionfo delle Fiamme Oro che hanno battuto la compagine rumena della Dinamo Bucarest per 45-43. Terzo posto per il team italiano delle Fiamme Gialle che ha superato (in maniera agevole) nella finalina la squadra transalpina di France Calmart con il punteggio di 45-32. Fiamme Oro vittoriose anche nella spada femminile dove hanno sconfitto la compagine ucraina con il risultato di 45-39. In terza posizione la squadra di Levallois SC che ha la meglio sulla seconda squadra Ucraina. In chiusura la spada maschile e la sciabola donne. Nella prima competizione Saint Maur ha perso la finale con uno scarto di 10 lunghezze (45-35 per l’esattezza) con Ses Sion. Le Fiamme Oro ottengono la medaglia di bronzo. L’esito della sciabola donne vede, invece, la prima squadra bulgara sconfiggere in finale il Club de Esgrima El Oso El Madrono con il risultato di 45-37. L’Aereonautica Militare si “piazza” in terza posizione. Cosa possiamo dire oltre? Prima di tutto esprimiamo il nostro grazie a tutti gli atleti, e a tutte le associazioni, enti, istituzioni che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa all’interno della Città Metropolitana di Cagliari, in secondo luogo ricordandovi che l’anno prossimo si terranno nel capoluogo sardo gli Campionati Italiani Assoluti di questa meravigliosa pratica sportiva vi salutandovi con affetto vi aspettiamo (come sempre) numerosi a questo importante appuntamento.