Esordio Trionfale per l'Amatori Rugby Alghero

La squadra cadetta dell'Amatori Rugby Alghero ha fatto il suo debutto nella stagione di Serie C con una vittoria convincente contro il Rugby Sassari, ospite nel campo di Maria Pia.





La partita si è rivelata più combattuta di quanto suggerisse il punteggio finale di 29-0, ma è stata la difesa implacabile dell'Amatori che ha mantenuto inviolata la loro linea di meta.





Il primo tempo ha visto un Sassari dominante nei primi 20 minuti, con un netto vantaggio in mischia ordinata e rimessa laterale, ma non sono riusciti a convertire il possesso palla in punti. Tutto è cambiato al 20' quando Spirito ha sfondato la difesa avversaria con una potente azione, aprendo le marcature con un 5-0. Nonostante il Sassari abbia reagito con determinazione, l'Alghero ha difeso con fermezza la propria metà campo, rimanendo saldamente in vantaggio.





Nel corso della partita, Spirito è stato nuovamente protagonista con una spettacolare ripartenza da mischia ordinata, che ha portato a un break di 40 metri, consentendo a Hadzovic di segnare per il 10-0. La seconda metà della partita è stata caratterizzata dallo stesso copione, con il Sassari che ha mantenuto il controllo in mischia e rimessa laterale, ma senza riuscire a superare la difesa dell'Alghero.





Il 51' ha visto Ceglia emergere con una magnifica azione di sfondamento che ha portato al 17-0, dopo la trasformazione di Mura. Nel quarto tempo, nonostante la fatica e il caldo, i catalani hanno continuato a respingere gli attacchi avversari, segnando altre due mete con Salis e Marrosu, entrambe il risultato di splendide azioni corali. La partita si è conclusa con un punteggio di 29-0 in favore dei padroni di casa.





Il prossimo incontro vedrà l'Amatori Rugby Alghero sfidare Olbia, una squadra neo-retrocessa dalla serie B, con ambizioni di promozione.





Formazione dell'Amatori Rugby Alghero: Viale, Sanna, Hadzovic, Ceglia, Solinas, Bogliani, Dettori, Spirito, Lombardo, Murineddu, Pirisi, Sechi, Cucca, Cadoni, Troia.

Subentrati: Marrosu, Mura, Salis, Serio, Monaco

Allenatore: Toniolo





Questo esordio trionfale segna l'inizio di una stagione promettente per l'Amatori Rugby Alghero, che si presenta come una squadra da tenere d'occhio nel campionato di Serie C.