Sport Cremona frena la Dinamo: Sassari tra luci e ombre nel duello al PalaRadi

Dopo la pesante sconfitta avvenuta domenica primo ottobre 2023 nel primo turno di LBA contro la Ge.Vi Napoli, la Dinamo Sassari rimedia un ulteriore battuta d’arresto anche nella seconda gara della regular season. Ad infliggere la debacle alla squadra sassarese è stata la Vanoli Cremona allenata dall’ex coach biancoblù Demis Cavina. In merito al match terminato poche ore fa, possiamo affermare che l’avvio di gara è stato favorevole al Banco che realizza i primi 4 punti della contesa. Tuttavia la Vanoli, forte di un organico costituito da cestisti particolarmente capaci e nonostante la partenza “sprint” della compagine isolana, tiene testa (senza apparenti problemi) al team sardo restando “attaccata” al treno sassarese in cui Stefano Gentile è grande protagonista. Da segnalare, infatti, l’ottima prestazione (fino a questo momento) dell’ex cestista della Virtus non solo in termini realizzativi (7 punti messi a referto fino ad ora), ma anche di personalità in campo. Per quanto riguarda il punteggio, la prima frazione di gara si conclude sul risultato di 17- 21 in favore della squadra allenata dall’ottimo Piero Bucchi. Al rientro delle due squadre sul parquet è la Dinamo a giocare meglio. Infatti in questo frangente il Banco (grazie soprattutto a Treier) riesce ad accumulare un vantaggio che si attesta quasi sulla doppia cifra (+ 9 per la precisione), differenza che rimane pressochè inalterata per buona parte della frazione di gioco (7 minuti per la precisione). Da registrare nei minuti restanti del secondo quarto l’importante reazione della compagine lombarda che porta la gara sul punteggio di 36-37 in favore del team sardo. Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo le squadre giocano sul punto a punto fino a metà terzo periodo, momento in cui la compagine comasca “piazza” (nonostante una difesa biancoblù particolarmente tenace), prima con Denegri e poi con Lacey, un “allungo” che risulterà fondamentale per le sorti del match. Il punteggio alla fine del terzo periodo recita: Vanoli Cremona- Dinamo Sassari 62-55. Nell’ultimo quarto di gioco la squadra presieduta allenata dal coach Cavina (non soddisfatta del divario sinora accumulato) aumenta il proprio vantaggio, che giunge addirittura alla doppia cifra (67-57 in termini di punteggio), divario che resta (nonostante le resistenze sassaresi) quasi intatto per tutta la frazione di gioco. La gara odierna, disputata tra la compagine comense e la Dinamo al PalaRadi, si conclude, perciò, sul punteggio di 86-74 in favore del team lombardo. Le nostre considerazioni finali.Una gara, quella appena conclusa, veramente bella ed entusiasmante, giocata a viso aperto dalle due squadre in campo e in equilibrio per quasi tre quarti, con le due compagini che hanno giocato (fino a quel momento) sul punto a punto, battagliando su ogni palla e lottando in ogni situazione di gioco. Nel proseguo della gara tuttavia il team lombardo, sfruttando (in particolar modo con Lacey e Denegri, entrambi autori di 16 punti) una migliore precisione dalla lunga distanza, ha preso le redini del match, creandosi pian piano un vantaggio che alla fine è risultato incolmabile per Kruslin e compagni. Per quanto riguarda la compagine sarda possiamo affermare di aver visto una Dinamo che (nella seconda parte del match) ha pagato, oltre le note assenze per infortunio presenti nel suo roster (il lituano Bendzius e lo statunitense Tyree) un amalgama non ottimale che (non abbiamo dubbi su questo) l’ottimo coach Bucchi, la società e i giocatori sapranno certamente trovare nel corso della Stagione. Per quanto concerne le note positive in casa biancoblù sono state degne di grande considerazione l’ottima prestazione fornita in questa gara dell’esperto Stefano Gentile e il recupero dell’ellenico Charalampopoulos che ha eseguito una performance di discreto livello in fase realizzativa (risultando il terzo miglior realizzatore del team sassarese con 10 punti all’attivo), tenendo ovviamente presente il fatto che, nell’ultimo periodo, il cestista greco era fermo per infortunio. In chiusura vogliamo augurare: prima di tutto ai giocatori infortunati di tornare presto in campo e in secondo luogo, facendovi notare che il prossimo impegno della squadra sassarese sarà sabato 14 ottobre 2023 alle ore 19.30 al Palasserradimigni contro l’Universo Treviso, desideriamo chiudere questo articolo con un solo e unico grido. Forza Dinamo, Sempre!