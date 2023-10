Sport Roma travolgente. Il Cagliari superato e desolatamente solo all’ultimo posto in classifica. Urgono rimedi.

Un ciclone giallorosso si è abbattuto sulla “Unipol Domus”. La Roma ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato e scaccia i fantasmi di una crisi solo accennata. Era sfida importante per due squadre che ancora devono trovare una loro precisa collocazione all’interno della stagione in corso. Certo l’inizio di torneo sotto traccia non è quello che la società di Friedkin si aspettava, resta tuttavia ancora la tempistica per rimediare, almeno a quanto visto a Cagliari. La formazione di Mourinho però ha stentato finora solo in campionato, perchè in Europa è altra musica e la compagine capitolina si è sbloccata convenientemente in settimana travolgendo il Servette con un poker perentorio che le ha consentito di conquistare la testa del girone (assieme allo Slavia Praga) con due vittorie in due gare. Alla “Unipol Domus” manca Lorenzo Pellegrini e non è assenza di poco conto, oltre ad un altro manipolo di elementi (Abraham su tutti) che comunque hanno peso specifico importante. A parte le assenze i giallorossi approcciano bene la sfida e provano a tenere alto il baricentro pressando un Cagliari timido e attendista. La sfida si sviluppa sulla trequarti avanzata romanista con il centrocampo rossoblù che tenta di inaridire le fonti del gioco, non riuscendo mai a contenere la verve di Paredes e compagni. Sulle corsie esterne Roma più pungente e con discreta propensione alla corsa. Coralmente la compagine di Mourinho è più strutturata, con Aouar a sostegno di un Paredes ordinato e preciso. Da parte sua Ranieri si affida alla solita linea difensiva a tre, che diventa a cinque in fase di non possesso. Il furore agonistico deve esser sempre tenuto ad alti livelli per una squadra che dovrà lottare con le unghie e con i denti per mantenere la categoria. In questo contesto il Cagliari prova a reggere il confronto sul piano prettamente tecnico, però la differenza è evidente. Dossena va in panchina all’inizio per dar spazio ad Obert e pure Azzi parte titolare un po’ a sorpresa. Sono scelte che non portano ad alcun risultato concreto. “Peccato, avevamo iniziato bene.-ha detto Ranieri-Poi però sono arrivati i loro due gol in due minuti, certamente per merito loro, ma pure per errori nostri. Dopo la sosta comincerà il nostro vero campionato”. Gli fa eco il ds Bonato: “Sono convinto che con l’impegno ed il lavoro usciremo pian piano da questo momento difficile”.