Sport Dinamo Sassari in cerca di riscatto: Scontro caldo al PalaRadi contro la Vanoli Cremona

Dopo la pesante sconfitta maturata nella prima giornata di campionato contro la Ge.Vi Napoli per 90-111, la Dinamo Sassari del presidente Stefano Sardara si appresta ad affrontare, fra poche ore, il secondo impegno del massimo campionato italiano di basket. Avversaria della compagine sassarese nella suddetta gara (che si svolgerà domenica 8 ottobre alle ore 17.30 al PalaRadi) sarà la Vanoli Cremona allenata dal ex coach biancoblù Demis Cavina. Una gara, quella che sta per avere inizio, sicuramente ostica per Gentile e compagni contro un roster, quello lombardo, certamente bisognoso anch’esso della vittoria, vista la debacle rimediata contro Trento nel primo turno di LBA. Tuttavia il Banco, seppur fronteggiando un team di ottima qualità (che ha in Andrea Pecchia e nel reparto “lunghi” i suoi migliori interpreti) e nonostante abbia l’obbligo di far fronte a un infermeria ancora piena(vista la certa indisponibilità di alcuni giocatori fondamentali nello scacchiere sardo come Bendzius, Restivo, Charalampopoulos e Tyree), deve fornire, nella partita che sta per aver luogo, una prova di riscatto, una reazione d’orgoglio, in grado di far dimenticare la tremenda battuta d’arresto subita nel turno precedente. Chiaramente non sarà facile tenere testa a una squadra, quella comasca, costituita da ottimi giocatori che avrà dalla sua parte un pubblico particolarmente caldo e appassionato e che vorrà (all’ interno delle mura “amiche”) partire “forte” regalando il primo successo stagionale ai propri supporter. Tuttavia i ragazzi di Bucchi (non abbiamo dubbi su questo) avranno come unico e solo obiettivo quello di portare a casa un successo che certamente farebbe ben sperare per il proseguo della Stagione. Una Dinamo quindi ancora “incerottata” quella che sta per disputare la partita in terra lombarda, che certamente si è allenata con notevole qualità ed intensità durante la settimana che sta per concludersi, che deve far tesoro degli errori fatti nel corso del primo match stando maggiormente attenta in fase difensiva senza tuttavia disdegnare ulteriori soluzioni offensive che gioverebbero a tutta la manovra biancoblù. In chiusura. Innanzitutto, desideriamo augurare, prima di tutto, ai cestisti allenati da coach Bucchi (attualmente ai box per infortunio) di ritornare presto a calcare i parquet italiani (e non solo), dall’altro speriamo che Kruslin e compagni facciano contro la Vanoli una prestazione di altissimo livello facendoci, nuovamente, vedere la “grande” Dinamo che ha trionfato nelle partite della passata stagione e che dato significative gioie e soddisfazioni a tutto il popolo sardo in generale e sassarese in modo particolare. Palla a due del match tra Vanoli Cremona e Dinamo Sassari (come abbiamo precedentemente affermato) domenica 8 ottobre 2023 alle ore 17.30 al PalaRadi della città lombarda.