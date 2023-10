Sport Ranieri pensa a qualche ritocco. Contro la Roma Scuffet e Prati in rampa di lancio.

??Nessuna rivoluzione. Solo qualche aggiustamento tecnico previsto, dopo la prova non convincente di Firenze. Ranieri mischia le carte per provare a motivare un gruppo che con le sconfitte ha perso un po’ di autostima. La Roma incute soggezione, ma non tanto per il valore comunque certificato della compagine giallorossa, quanto perchè potrebbe far piombare il Cagliari in crisi depressiva in attesa di una sosta che capita a proposito per riordinare le idee. È stato un inizio di torneo dai bassi contenuti, motivati dal fatto di aver dovuto affrontare principalmente formazioni di prima fascia che non hanno dato scampo ad una compagine come quella rossoblù, la quale ha comunque alcune motivazioni a favore. Anzitutto gli infortuni che ne hanno minato il rendimento complessivo. Il mister ha dovuto rinunciare (e non a cuor leggero) a Lapadula, cannoniere del campionato di B nella scorsa stagione e che non ha ancora messo piede in campo a causa di un infortunio che si è trascinato per tutta l’estate. Un altro dei protagonisti in cadetteria, Mancosu, ha avuto anch’egli problemi essendo stato operato al ginocchio sinistro lo scorso 31 luglio per la lesione parziale del legamento collaterale mediale. Il fantasista ha provato a rientrare, ma ha dovuto desistere. Per non parlare di Rog, infortunatosi in amichevole estiva e che starà fermo tutto l’anno. La società ha tuttavia lavorato bene in estate, rafforzando la difesa, senza peraltro ottenere risultati confortanti dal campo. Hatzidiakos e Wieteska hanno conquistato immediatamente il posto di titolari e sono ancora in fase di assestamento. Contro la Roma nella zona nevralgica è previsto l’impiego di Prati, altro elemento arrivato con prospettive di crescita importanti, con Makoumbou (sicuro) ed uno fra Sulemana e Deiola in mediana. In porta esordio di Scuffet che prenderà il posto di un Radunovic apparso poco preciso ultimamente è neppure convocato a causa di un colpo all’occhio preso in allenamento. Difficile dire se ci sarà un cambio di passo immediato, anche perché non sarà impresa titanica migliorare la prova di Firenze, dove la squadra è apparsa spenta e senza la necessaria convinzione. Il 3-5-2 dovrebbe essere ancora lo schema di riferimento. Ranieri ha abituato tuttavia alle variazioni in corso d’opera e dunque ci potranno essere dei rimescolamenti a seconda dell’andamento della contesa. In avanti Petagna si è definitivamente ripreso dal problema al polpaccio e dovrebbe far coppia con Oristanio, essendo Luvumbo ancora claudicante e, pur convocato, destinato alla panchina. Il mister di Testaccio ha provato nell’ultimo confronto dii Firenze la coppia offensiva Petagna-Shomurodov, però troppo lenta nell’accompagnare l’azione. E dunque esperimento se non fallito, quantomeno da rivedere allorquando entrambi avranno raggiunto una condizione fisica accettabile.