Sport Ranieri interviene sul momento. E si concede a 360 gradi tra passato e presente.

Prima della sfida con la Roma, mister Claudio Ranieri si concede a tutto tondo. Anzitutto esamina la gara, importante per il Cagliari che deve mettere fieno in cascina : “Loro sono davvero molto forti nel settore avanzato e nelle palle inattive. Mi dispiace per l’infortunio capitato a Lorenzo Pellegrini. Si tratta di una squadra solida, l’anno scorso ha perso una finale, l’anno prima l’ha vinta. Noi non saremo un materasso, dobbiamo fare una grande partita”. Quindi entra in un dettaglio importante: “Se vediamo le singole gare, siamo mancati in determinate situazioni ed abbiamo preso dei gol sciocchi, perché poi ne abbiamo sbagliato alcuni, ma non è quello. I giocatori d’esperienza ti danno serenità in momenti come questo, perché sanno di essere d’esempio per i giovani. Gli stessi giovani possono dare la spensieratezza dell’età, devono giocare ed affermarsi”. Quindi Sir Claudio parla a 360 gradi della sua esperienza: “Il momento in cui mi sono sentito realizzato è quando ho capito che potevo fare l’allenatore. Il periodo? I miei primi tre anni a Cagliari. Avevo vinto un campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria, ero stato promosso con il Cagliari in Serie A e l’avevo salvato. Il massimo per un giovane allenatore che non sapeva cosa avrebbe fatto da grande. Sappiamo tutti di calcio, a parole, ma pochi lo masticano realmente. In quel periodo mi resi conto che sapevo parlare con la stampa e prima di tutto con i miei giocatori, i dirigenti, i tifosi. Avevo delle idee ed ero in grado di trasmetterle. Provenivo dall’Interregionale e dalla C a Pozzuoli. Tutta la gavetta mi sono fatto, non sono stato un campione al quale hanno dato la Serie A, sono partito da zero. Ecco, quello è stato il momento più bello. Per questo, Cagliari, l’Isola, la Sardegna è il mio scoglio duro, nei momenti difficili, e ne ho avuto come tutti gli allenatori, il ricordo di Cagliari diventava importantissimo. E sempre per questo, quando sono stato chiamato, ho riflettuto a lungo, avevo paura di perdere la considerazione e l’amore che m’ero guadagnato”. Ranieri ammette: “Sono un libro aperto. Non credo che ci sia altro. Così come mi vedi, così sono io. Un uomo tenace, uno che non molla mai, un uomo che dice ai suoi giocatori che se nel calcio e nello sport sappiamo reagire nei momenti difficili, quando sarà la vita vera a riservarceli ci troverà pronti. Sono una persona che ama il suo lavoro, che si incavola tantissimo se qualcuno fa di tutto per distruggere l’amore per il calcio”. Poi fa un passo a ritroso quando accettò Cagliari a fine anno scorso: “Ci sono state tante telefonate interlocutorie prima che ci accordassimo con il presidente. Nessuna questione di A, B o C. Si trattava di tornare da dove ero partito, da dove avevo e ho un rapporto fuori dal normale con la gente. Pensai, e se va male? Se finisce come a Valencia? So di poterli aiutare, ma se non funziona? Ero cosciente del fatto che rappresentasse uno degli ultimi ingaggi. Decisivi gli attestati di stima degli amici di Cagliari, il figlio di Riva che spingeva, “anche papà ti vuole, è contento” mi diceva. Un giorno Gigi pronunciò queste parole: “Claudio è uno di noi”. Sto pensando a me stesso, il Cagliari è in difficoltà, perché devo essere egoista? È andata così”. E conclude: “Tante volte servirebbe un po’ di diplomazia. Cosa ho detto a Giulini dopo la promozione? Gli ho detto: “Presidente, non c’è una persona che mi parla bene di lei, com’è possibile?”. Lui è un tipo a modo. Uno che ci sta con il cuore, sempre vicino alla squadra anche se non lo vedo spesso, ma abbiamo un rapporto franco, leale, con lui mi trovo bene”.