Dopo l’ottimo consenso di pubblico della scorsa edizione la grande scherma torna a Cagliari

Partecipano, infatti, all’appuntamento iridato formazioni provenienti dalla Francia, dal Belgio, dall’Olanda, dalla Svizzera, dalla Gran Bretagna, dall’Ucraina dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Slovenia, dalla Grecia, dalla Romania, dalla Bulgaria, dalla Spagna e da Israele. In merito ai colori italici possiamo affermare che il team azzurro (costituito da 12 squadre, due per ogni arma) vede tra le sue fila tutti i più importanti atleti della scherma italiana. Per quanto riguarda le compagini del Belpaese le Fiamme Oro (in questo contesto) sono il gruppo maggiormente rappresentato con 4 team presenti (sciabola maschile e femminile, fioretto maschile e femminile), subito dopo troviamo le Fiamme gialle con tre formazioni all’attivo (sciabola maschile e femminile, fioretto femminile) segue l’Aereonautica con due (sciabola femminile e spada femminile) per terminare con i carabinieri che porteranno alla kermesse una sola formazione (fioretto femminile). La squadra del Team Frascati Scherma e l’Accademia Marchesa di Torino completano il team italiano. Tanti, quindi, i big della scherma che saliranno sulle pedane degli impianti di Monte Mixi.





Tra questi, occhi puntati, innanzitutto, sul vicecampione olimpico attualmente in carica Daniele Garozzo, sul campione del mondo della spada (Davide Veroli) e sulla spadista Federica Isola (medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi svoltesi a Tokyo nel 2021). Oltre a loro presenti nel suddetto torneo tanti altri ragazzi (e ragazze) di grandissimo valore appartenenti alla scherma nostrana come Luigi Samele (uno dei massimi esponenti della sciabola) vincitore della medaglia d’argento a Tokyo in codesta specialità o Irene Vecchi (vincitrice della medaglia d’oro nella sciabola a squadre durante i mondiali svoltisi a Lipsia nel 2017). Per quanto riguarda gli atleti venuti dall’estero, certamente da segnalare la presenza dello schermidore transalpino (classe 97) Romain Cannone, attualmente campione olimpico nella spada. Oltre al talento francese prendono parte alla competizione alcuni atleti provenienti dall’est Europa come Iulian Teodosiu (noto asso della sciabola che può vantare nel suo rinomato curriculum ben tre allori in campo mondiale) o la conosciuta schermitrice Olga Krytska (vincitrice di tre medaglie mondiali nella spada).





Un evento (che si svolge con una prima fase a gironi cui seguirà una fase ad eliminazione diretta fino alle finali) certamente di grande spessore quello che si sta verificando in queste ore nel capoluogo sardo con atleti italiani e internazionali che nel loro curriculum sportivo possono vantare 12 medaglie olimpiche, 62 allori mondiali, con addirittura 10 campioni di codesta disciplina che sono presenti nei primi dieci posti delle varie classifiche internazionali. Un’edizione, quella odierna, curata dall’Accademia d’Armi Athos (secondo i dettami della Confederazione Europea) con il fondamentale sostegno del Comune di Cagliari, della Regione Sardegna e della Federazione Italiana scherma. Un evento, quindi, ricco di campioni di altissimo livello che (non abbiamo dubbi su questo) appassiona (e appassionerà) moltissimo tutti gli amanti di questa pratica sportiva e che vi invitiamo ad andare a vedere certi che vi divertirete e che troverete uno spettacolo di grande qualità e un agonismo di prim’ordine da parte degli atleti. Perciò cosa state aspettando oltre, la grande scherma vi aspetta, accorrete numerosi!

Dopo l’ottimo consenso di pubblico della scorsa edizione la grande scherma torna a Cagliari. Lo sport, che in passato ha annoverato grandissime campionesse come la Vezzali e la Trillini, ritorna in Sardegna e lo fa con la Coppa Europa per club, la quale avrà luogo, nel capoluogo sardo, nelle giornate dal 6 al 8 ottobre 2023. In questi tre giorni, numerosi talenti italiani (e non) di questa bellissima disciplina si fronteggeranno per vincere quella che è considerato (in maniera unanime) l’alloro più importante di questo sport a livello di club. L’evento in questione (gratuito e ad ingresso libero), che si tiene tra il PalaPirastu (sede delle semifinali e finali della Kermesse) e la palestra A del Coni (casa delle fasi precedenti del torneo), vede la partecipazione di ben 256 atleti suddivisi in 64 formazioni esponenti di ben 15 nazioni diverse. Alla competizione precedentemente citata sono presenti, oltre i ragazzi e le ragazze appartenenti al team azzurro, molti tra i più importanti schermidori (e schermitrici) dell’intera Europa e non solo.