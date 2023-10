Sport Alghero in vela: Successo locale e brillanti prestazioni al week end di regate

Un week end di appuntamenti sportivi di successo ospitati nella rada di Alghero con la partecipazione di tanti velisti locali. E in questo fine settimana ancora in mare per la regata ILCA A parlare oltre le classifiche con il numero di partecipanti anche i risultati ottenuti dai ragazzi dello Yatch Club Alghero. In totale, nelle due giornate, 35 partecipanti alla Regata Zonale con le categorie Juniores e Cadetti e anche la partecipazione dei soci dello Yacht Club Alghero. Guardando nel particolare dell’evento sportivo, la Sezione Juniores, con 24 partenti, ha visto la vittoria di Nicola Usai dello Yacht Club Porto Rotondo, seguito da Federico Filippeddu dello Yacht Club Cannigione. Ottimo terzo posto per Andrea Di Napoli, porta colori del sodalizio algherese che può vantare anche i piazzamenti con ottavo e undicesimo di Alessandro Sotgiu e Mattias Bardino. Affollata di algheresi la classifica della Sezione Cadetti. Su 8 partenti ben 5 erano velisti dello Yacht Club Alghero. In una classica che ha visto la vittoria di Giovanni Asara dello Yacht Club Porto Rotondo seguito da Alexander Velez dello Yacht Club Cannigione. Il terzo gradino del podio è tutto per il giovanissimo Giorgio Maccioccu che apre la classifica degli algheresi. Miquel Saiu si è piazzato quarto, dietro di lui Antonio Soggiu, Andrea Rinaldi e Leonardo Masala che occupano, quindi, la classifica dal quarto al settimo posto. Al termine delle regate, premiazioni e momento conviviale nella club house algherese. “Un momento partecipato da velisti e dal loro seguito che ha così chiuso una due giorni di grande vela – ha dichiarato il Presidente dello Yacht Club Alghero Pierpaolo Carta. Lo stesso ha voluto sottolineare il grande lavoro che c’è dietro a questi eventi da parte di tutto il direttivo e dei soci e che punta a far ritornare Alghero una della capitali della vela giovanile e delle regate zonali. Sabato altro appuntamento importante con la Regata ILCA 4,6,7 che vedrà partecipare ben otto velisti algheresi di annate 2007/2008. Ci si prepara, dunque, ad un altro bel fine settimana di vela ad Alghero.