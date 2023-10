Sport La Roma prepara la sfida a Cagliari contro il Servette in Europa League

La Roma di Josè Mourinho si prepara ad affrontare il Cagliari domenica prossima alla “Unipol Domus”. Superato lo scoglio Frosinone, è tempo di Europa League, dove la Roma attende la visita del Servette ed ha una dimensione nettamente maggiore rispetto alla Serie A. Una partita, la prima di due consecutive in casa, quindi, fondamentale. Sono gare in cui è necessario incamerare quei punti importanti per vincere il girone ed evitare il playoff. Motivo per cui, sarà il caso sì di rifiatare un po' (Cagliari è decisamente più importante), ma allo stesso tempo impattare con la giusta mentalità al match, facendo valere, come fanno i grandi club, il peso della maglia, alle avversarie minori. Sicuramente mister Mourinho effettuerà una sorta di “turnover” per evitare di stressare i titolari, con l’occhio comunque sempre rivolto alla “Unipol Domus”.