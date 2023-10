Coach Piero Bucchi ed il capitano Stefano Gentile fanno il punto dopo la prima uscita con Napoli

Ma dobbiamo capire che squadra siamo e migliorare decisamente la nostra attitudine. Quindi Bucchi continua: “Il problema domenica non è stato l’attacco, ma la difesa, e questo mi ha sorpreso perché in precampionato avevamo dimostrato una buona attitudine. È stata una partita che non ci aspettavamo. Il Napoli aveva almeno tre giocatori di grande esperienza. Per noi è stato complicato avendo tre elementi fuori e a questo va aggiunta l’emozione per questa prima gara davanti al pubblico. Ecco, questi fattori hanno influito. Infine un accenno ai tifosi: “A proposito del pubblico: bisogna riconoscere che ha mostrato una grande maturità, ha capito e ha comunque applaudito i ragazzi”.





L’esordio in campionato da capitano non è stato proprio felice per Stefano Gentile che però non è stato sorpreso dal Napoli. “Sognavo un esordio diverso, ma ritengo che dalle sconfitte si possa imparare di più che dalle vittorie. Bisogna partire da qui. Sapevo comunque che sarebbe stata una partita difficile, sia perché era quella d’esordio, sia perché Napoli è una buona squadra. Mi aspettavo una battaglia dura, però non mi aspettavo quello che è successo”. Poi Gentile continua: “Ora dobbiamo fare ciò che ci dirà lo staff. Io, Raspino, Diop, i vecchi che conoscono già il tipo di lavoro sanno che cosa fare. Noi ora dobbiamo dare l’esempio, mostrare ai nuovi la strada da seguire e far capire cosa vale la maglia che indossano”.

“Non è una scusa, ma ci mancano tre giocatori su undici. In queste condizioni è difficile formare un quintetto che abbia dei punti di riferimento. Dobbiamo avere la mentalità per abituarci alle assenze. Una cosa che non faccio mai è parlare con i ragazzi a fine partita. Oggi l’ho fatto. Ho detto loro qual’è la mentalità giusta: bisogna lavorare, fare dei sacrifici, la sberla contro Napoli ha fatto capire a tutti qual è il livello del campionato italiano. Per fortuna questa è la prima partita. Con grande serenità e con la mentalità giusta dobbiamo ripartire. Purtroppo, quest’anno come l’anno scorso, nella prestagione ci sono stati degli infortuni. Spero di recuperare qualcuno dei giocatori per avere una freccia in più nel nostro arco.