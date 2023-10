Racing 32cronoscalata Iglesias Sant'Angelo: Vince Caruso, davanti a Degasperi e Cassibba

“Le prove sono andate molto bene e ci aspettavamo una gara molto combattuta” – dichiarano soddisfatti gli organizzatori della Iglesias-Sant’Angelo Alberto Medas e Kiko Tornatore (presidente e vice presidente Ichnusa Motorsport). Per il presidente ACI CAGLIARI Antonello Fiori “è stata certamente una sfida di altissimo livello soprattutto grazie ai piloti che anche quest’anno non hanno voluto mancare” ad una delle gare che, secondo il commissario nazionale Aci Sport Francesco Assennato: “E’ una delle più belle del campionato nazionale”. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Iglesias, promossa dall’assessorato regionale allo Sport, dal Parco Geominerario e dall’Automobile club di Cagliari.

Primo e secondo posto per i piloti del Faggioli racing team: nella super gara della 32^ cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo il siciliano Franco Caruso al volante della Norma M20 FC Zytek batte per una frazione di secondo il vincitore della scorsa edizione il trentino Diego Degasperi. 6’04.59 per il primo assoluto, 6’05.52 il tempo del secondo classificato. Gara molto combattuta dunque quella di quest’anno che vede al terzo sposto il driver comisano Samuele Cassibba (con 6’08.19) che torna in Tivm dopo l’esperienza del 2006 alla guida della Nova Proto V8 2000 Sinergy. Su uno dei tracciati della Penisola più amati dagli esperti di questa specialità, scalano la classifica diversi piloti sardi, su tutti quelli della Porto Cervo racing team Igor Nonnis di Narcao e Marco Satta di Nuxis (5° e 6° posto in classifica assoluta) rispettivamente su (Osella Pa 21jrb Bmw) e Nova Proto Np03 Aprilia. Segue il cagliaritano Andrea Costa Mrc Sport che si ferma al settimo posto.