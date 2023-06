Cagliari: quali sono le chance della squadra di rimanere in Serie A?

Con un goal al 94º minuto di Leonardo Pavoletti, il Cagliari è riuscita a conquistare la serie A attraverso i play-off, terza squadra ad essere stata promossa nella prima lega italiana, grazie soprattutto alla guida dell'allenatore, Claudio Ranieri, ancora una volta in grado di ottenere un grande successo su un campo di calcio. Naturalmente, nonostante la gioia per la promozione, avvenuta soltanto un anno dopo la retrocessione in serie B, i tifosi del Cagliari si chiedono quali siano le chances della squadra di rimanere in serie A, considerando soprattutto il fattore salvezza nel campionato italiano di calcio e il confronto con altre squadre.

Ovviamente, questo aspetto è fondamentale anche per quanto riguarda un mercato legato al gioco online e i pronostici che possono essere diffusi in tal senso, come osservato anche su piattaforme come casino777.ch/it/, dove è possibile giocare e divertirsi in qualsiasi modo. Insomma, la domanda da parte di numerosi tifosi è chiara: quali sono le chance del Cagliari di rimanere in serie A dopo la promozione?

L’esperienza di Claudio Ranieri

È ovvio che il primo valore che debba essere considerato, per quanto riguarda le chance di salvezza del Cagliari in serie A, riguardano la sua guida tecnica. Claudio Ranieri è un allenatore che ha sempre dimostrato di valere molto più di quanto gli è stato riconosciuto, anche in quanto a contratti e trofei, in carriera. L'allenatore, conosciuto in tutto il mondo per il suo straordinario successo con il Leicester, in realtà non ha mai deluso in Italia, sia in serie A che in altre leghe, allenando sempre con un grande rispetto dei giocatori e conoscendo perfettamente il campionato italiano.

Per questo motivo, è evidente che il Cagliari abbia delle chance di salvezza in più, date queste premesse, rispetto ad una qualsiasi altra squadra che presenta un allenatore alle prime armi o differente, rispetto allo stesso Ranieri. Il Cagliari ha dimostrato, anche in serie B, di avere un ottimo valore tattico e tecnico, per cui in serie A la storia, per quanto differente sul campo, potrà essere favorevole alla squadra sarda.

La conoscenza della serie A di diversi calciatori

Se c'è un fattore che, negli ultimi anni, è stato dimostrato soprattutto dal campionato di serie A, quest’ultimo riguarda soprattutto la conoscenza del campionato da parte di una squadra e dei calciatori. Tante realtà, che hanno ben performato in serie B, infatti, non sono stati in grado di reggere il confronto con un campionato completamente differente, per valore tattico, tecnico e per forza mostrata dalle squadre in campo. Il Cagliari può sicuramente dire la sua, dal momento che numerosi giocatori hanno già calcato i campi di serie A, con risultati e talvolta anche soddisfacenti.

L'attaccante della squadra sarda, Gianluca Lapadula, conosce perfettamente i campi di serie A, avendo giocato al Milan, nel Genoa, nel Lecce e nel Benevento, avendo sempre offerto prestazioni soddisfacenti, nonostante un peso complessivo differente rispetto alla serie B. Stesso dicasi anche di altri calciatori come Deiola, Radulovic, Zappa, lo stesso Pavoletti, Goldaniga, Mancosu e Rog, che ha un passato nel Napoli.

Come può muoversi il Cagliari sul mercato?

Ottenere la salvezza in serie A passa anche e soprattutto attraverso un mercato oculato, che non deve fondarsi necessariamente su acquisti onerosi, quanto più scelte che abbiano un loro valore dal punto di vista tattico. Di sicuro, al Cagliari tornerà Bellanova, terzino destro che potrebbe o meno essere riscattato dall'Inter su cui ci sono le mire anche di altre squadre di serie A, come il Torino. Appurato, dunque, che il difensore non dovrebbe rimanere in maglia rosso blu, c'è da pensare ad un sostituto sulla fascia destra, non essendo il solo Zappa adatto a reggere un intero campionato. Anche in attacco il Cagliari avrà bisogno di fare qualcosa per far rifiatare gli attaccanti titolari e per non affidarsi solo e necessariamente a Pavoletti in uscita dalla panchina.