Webproject Sottorete e Gymnasium volley: Nuovi inizi nel campionato di serie D di pallavolo

Ed è una stagione di rinnovato entusiasmo anche per le squadre femminili della Gymnasium Volley, che hanno già iniziato i loro allenamenti, promettendo una stagione sportiva dinamica e coinvolgente per tutti gli appassionati di pallavolo nella comunità.





la Polisportiva Sottorete ha aperto le iscrizioni ai suoi corsi di pallavolo maschile, rivolti a tutti, dai giovanissimi agli adulti. Con l'inizio degli allenamenti previsto per la prima settimana di ottobre, sia i veterani che i principianti sono invitati a far parte di questo entusiasmante progetto. Divisi per età, preparazione atletica e disponibilità, i gruppi promettono un'esperienza personalizzata per ogni appassionato del gioco.





Chi fosse interessato può trovare tutte le informazioni contattando via mail a polisportivasottorete@gmail.com o attraverso un messaggio WhatsApp a Stefano al numero 3701000590. In previsione dell'attesa ripresa, il presidente della Polisportiva Sottorete, Stefano Ogno, ha voluto sottolineare: "Il cuore della nostra missione rimane sempre lo stesso: divertirsi, condividere la passione per lo sport e, soprattutto, dare spazio e attenzione alla crescita dei nostri giovani talenti. La Serie D rappresenta una nuova opportunità, e ci approcciamo ad essa con la stessa determinazione e passione di sempre." Preparatevi, appassionati di pallavolo: il campionato regionale è alle porte, con l'inizio fissato tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre

L'energia e la passione del pallavolo ritornano ad Alghero con la Webproject Sottorete, pronta a risalire dopo la recente retrocessione dalla Serie C. La sfida nella Serie D è pronta a scattare, e chi meglio del mister Fabio Guido per guidare una squadra rinvigorita e più agguerrita che mai? Grazie all'aggiunta di giovani talenti formatisi nel rinomato vivaio della Gymnasium Volley, l'entusiasmo è alle stelle.