Sport Torres inarrestabile: Batte anche la Juventus Next Gen e prosegue la marcia solitaria in vetta nel girone B della serie C

ncredibile Torres. I sassaresi, dopo la sesta giornata di campionato nel Girone B della Serie C, sono a punteggio pieno con una “striscia” aperta di sei vittorie consecutive: i rossoblù si sono imposti di misura ad Alessandria sulla Juventus Next Gen allenata da Massimo Brambilla, ex-giocatore del Cagliari. Non si ferma dunque la corsa della Torres, sempre più protagonista in un torneo nel quale figurano formazioni blasonate con trascorsi anche nella massima serie. Sesta vittoria e ancora una porta inviolata. Sfida difficile quella ad Alessandria, dopo un primo tempo dominato e una ripresa maggiormente in affanno. Al momento contaperò è il risultato portato a casa anche sapendo soffrire nei momenti più caldi della contesa. Da considerare anche il fatto che la Torres ha giocato in dieci gli ultimi venti minuti della gara, causa l’espulsione di Kujabi per doppia ammonizione. E l’artefice del successo è stato Matteo Liviero, ex di turno (è cresciuto nel settore giovanile della Juventus), a trascinare la Torres in questa clamorosa cavalcata. La formazione sarda, guidata da mister Greco sta proseguendo una striscia immacolata, che in Europa è paragonabile solamente a quella del Psv, a punteggio pieno in Eredivisie con sette vittorie su sette gare (23 gol fatti e 2 subiti). L'impresa dei sassaresi è stata anche impreziosita da una spettacolare parata del portiere Zaccagno sui titoli di coda del match. La Torres, seguita da un nutrito gruppo di tifosi anche in questa occasione, ha mantenuto tre punti di vantaggio sul Cesena (che ha stravinto 5-2 il derby col Rimini) e cinque punti sulla Carrarese, vittoriosa sull'Entella, tra l'altro battuta 2-0 nello scontro diretto di una decina di giorni fa. Nel prossimo turno la squadra di Greco e del presidente Udassi ospiterà a Sassari la Lucchese, reduce dalla convincente vittoria per 3-0 contro il Pineto, e proverà ad allungare ulteriormente la striscia di vittorie e a replicare il 7 su 7 del Psv affidandosi al talento di Scotto e alla solidità della sua difesa, ferma a due gol subiti in sei partite.