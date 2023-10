Sport Male la prima - Napoli travolge la Dinamo al PalaSerradimigni (111 a 90)

Certo, alcune giustificazioni ci sono per la Dinamo: squadra con elementi nuovi, tanti infortuni che ne hanno minato il rendimento ed un precampionato sofferto. Molti giocatori sono arrivati all'ultimo momento. Così non è facile vincere e infatti la Dinamo ha perso, senza discussioni. Perché la spugna l'ha gettata troppo presto: al riposo (40-55) era già tutto finito. Poi la gara è proseguita senza tanti sussulti. Una partenza in salita per coach Piero Bucchi, travolto da un insolito destino. La squadra è sicuramente carente nel reparto “guardie”, laddove la defezione di Bendzius non è facile da colmare. Poi c’è da considerare la fase difensiva: nonostante i cambi di difesa, vi è stata poca reattività ed i “pick-a d-roll” del Napoli hanno spesso messo in difficoltà i “lunghi” sassaresi. Diop non è stato decisivo come in altre occasioni e si è ritrovato spesso chiuso nei raddoppi nell’area colorata. Ora Bucchi attende di recuperare qualcuno fra gli infortunati “eccellenti” per essere competitivo fin dal prossimo turno a Cremona.