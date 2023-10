Ranieri e il Cagliari: Oltre la tempesta, la resilienza in campo

I moduli lasciano il tempo che trovano, sarà determinante l’approccio alla gara in un campo storicamente ostico. La società è presente, sempre, in tutte le esternazioni e sostiene la guida tecnica senza tentennamenti. Si continua a credere nel progetto, che non è altro che quello di confermarsi nell’attuale categoria. Il campionato è lungo ed i precedenti insegnano a non fasciarsi la testa in anticipo. Ranieri può mettere in campo una formazione adeguata alla bisogna, magari forgiata per attendere e ripartire, comunque di buon livello tecnico. Se anche non è a trazione anteriore è sempre squadra senza timori reverenziali.

Al bando il disfattismo. Ranieri affronta di petto la situazione tra calendario scorbutico ed infortuni che hanno minato le certezze. Cagliari ultimo in classifica, ma con la consapevolezza di una ritrovata serenità interiore. La nottata passerà dopo la sosta di metà ottobre per le nazionali. Per ora è necessario stringere i denti, tutti assieme, per racimolare quanto più possibile. A cominciare da Firenze.