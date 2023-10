Sport Ranieri attende la svolta - Probabile avvicendamento in porta

Nessun disfattismo. Anzitutto perchè il campionato è ancora lunghissimo e poi per il fatto che la squadra ha comunque dimostrato di esserci sempre. L’ultimo posto in classifica certo non aiuta, però Ranieri è fiducioso: “Ciò che abbiamo messo in mostra col Milan ha lasciato la consapevolezza di aver fatto una buona partita, però con qualche ingenuità pagata a caro prezzo. Il 3-1 ci ha tagliato le gambe, ma non ci siamo mai arresi ed i tifosi hanno apprezzato l'atteggiamento. Sia nel primo che nel secondo tempo avevamo fatto bene mettendo in atto il piano partita, aspettandoli e poi pressando alti quando c'era da recuperare il risultato”. Le variazioni tattiche oramai sono all’ordine del giorno. Il mister in corso d’opera ha sempre mostrato di variare l’assetto: “Io non sono mai stato attratto dai moduli. Credo che l’atteggiamento giusto possa fare la differenza a prescindere dallo schema. Ora siamo ultimi con 2 punti: ci sono altre squadre che come noi non ancora vinto e che lo scorso anno erano state artefici di un ottimo campionato; altre che hanno sin qui raccolto di più. Le neopromosse ogni anno soffrono in avvio, come avvenne anche la stagione scorsa quando però poi Lecce e Monza si ripresero”. Poi una constatazione finale: “ È normale ricevere critiche quando il risultato non arriva, andiamo avanti per la nostra strada, so quanto questa squadra e questi ragazzi possono darmi. Vedo che la squadra lotta, ogni allenamento è uno spettacolo. Poi parla la partita, ma aspetto ardentemente che arrivi la svolta”.