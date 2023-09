Sport Alzare il sipario: Dinamo Sassari e la sfida della nuova stagione

Dopo una stagione 2022-23 colma di gioie e soddisfazioni, che ha visto la Dinamo Sassari arrivare fino alle semifinali Scudetto (sconfitta in questa occasione dalla fortissima Olimpia Milano di Gigi Datome) e un pre-campionato particolarmente complicato in seguito alle pesanti assenze di alcuni importanti giocatori ( il lituano Bendzius, l’ellenico Charalampopoulos, lo statunitense Tyree e l’italiano Raspino) è tempo, per la compagine sassarese (come per tutti gli altri team di LBA), di alzare il sipario sulla nuova stagione che fra poche ore avrà il suo avvio. Il primo avversario del team sassarese, allenato anche in questo campionato dall’ottimo coach Piero Bucchi, sarà la GeVi Napoli. La gara, che avrà luogo domenica 1 ottobre alle ore 17.30 al PalaSerradimigni, sarà certamente una partita indubbiamente ostica per la compagine sarda in quanto il roster partenopeo (allestito con notevole perizia dal presidente Grassi, dall’ex cestista iberico Llompard e da Alessandro Dalla Salda) è costituito da giocatori di primissimo livello(il cestista statunitense Jacob Pullen e l’ex Nba Tyler Ennis in primis) che sicuramente daranno parecchio filo da torcere alla compagine sassarese capitanata dall’esperto Stefano Gentile. Di rilievo, sempre nel team campano, le presenze di due ali particolarmente pericolose (in campo cestistico ovviamente) come il polacco Sokolowski e il croato Zubcic che insieme al centro Owens (ex Varese), alla guardia statunitense Jaworski, al playmaker De Nicolao, al centro Lever (ex Trieste) e all’ex Banco Eberling costituiscono un team veramente interessante e degno del massimo rispetto. Per quanto riguarda la Dinamo, oltre le pesanti defezioni precedentemente citate( Charalampopulos problemi addominali, Breein Tyree affetto da stiramento, Eimantas Bendzius lesione al tendine d’Achille e Raspino anche lui ai box per infortunio), saranno della partita il centro senegalese (di formazione italiana) Ousmane Diop (most improved player del campionato nella stagione appena terminata e pedina di primissimo piano nello scacchiere biancoblù all’interno del pitturato), i neo acquisti Whittaker, Cappelletti e Gombauld oltre a tutti gli altri cestisti confermati dalla stagione precedente. Tutti loro, non abbiamo dubbi su questo, daranno certamente il massimo per portare a casa la vittoria in codesta gara. Uno scoglio, la partita contro la Ge.Vi Napoli, che, se superato con un successo, darebbe alla Dinamo del gm Pasquini (che da quest’anno può avvalersi anche del supporto del grande Massimo Bulleri) una vittoria che le farebbe iniziare nel migliore dei modi la stagione dando maggiore consapevolezza e fiducia nei propri mezzi a tutto l’ambiente biancoblù. Un successo che, nel caso accadrà, ci farebbe molto felici e creerebbe ottimi presupposti in vista dei prossimi difficili impegni. In chiusura, ricordando: che i precedenti tra le due squadre sono allo stato attuale 19(quindici in Serie A2 tra la stagioni ‘96-97 e ’99-2000), che i partenopei sono in vantaggio per 11-8 nei suddetti confronti e che le gare nella massima Serie sono in parità (2 vittorie a testa), auguriamo a tutti i supporter (italiani in generale e sardi in particolare) un campionato pieno di gioie e soddisfazioni per le loro rispettive squadre con l’obiettivo( non secondario) di vederle trionfare non solo nel campionato italiano, ma anche nel basket europeo.