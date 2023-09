Ranieri spera di recuperare Jankto per Firenze - Allarme rientrato per Luvumbo

Meno speranze per Mancosu: anche ieri l'ex Lecce si è limitato a una seduta personalizzata. Allarme rientrato per Luvumbo, dopo lo spavento di ieri nel finale della gara con il Milan. Si è temuta qualche complicazione ai flessori. E invece, come ha confermato il tecnico, erano solo crampi. Ranieri userà queste giornate anche per far crescere la condizione di Pavoletti, Petagna e Shomurodov, giocatori che, in forma, potrebbero dare una mano a Luvumbo in fase realizzativa.

Il Cagliari è tornato subito in campo ad Assemini per la ripresa degli allenamenti, perchè classifica e calendario non aspettano: i rossoblù ora sono ultimi da soli e lunedì vanno a giocare in casa della Fiorentina. Jankto, Desogus e Pereiro hanno lavorato parzialmente in gruppo e potrebbero essere i rinforzi per la rosa in vista della trasferta. Ranieri spera di recuperare soprattutto Jankto per dare un po' più di esperienza e personalità al gruppo.