La CRAI Alghero Half Marathon 2023 ai nastri di partenza

Nell’ultimo giorno utile per iscriversi il dato emerso parla di circa 800 iscritti alle due gare Fidal e di circa duecento alla 10km non competitiva. Numero quest’ultimo destinato ad aumentare poiché le iscrizioni potranno essere sottoscritte in loco (torre Sulis, sabato 10-13.30, 15-19 e domenica mattina entro un’ora dal via) come anche quelle della Crai Family Fun Run. Quest’ultima è un’idea caldeggiata dal title sponsor CRAI che portando avanti i suoi valori cardine di vicinanza allo sport vuole avvicinare ancora di più le famiglie al tessuto sportivo. Sarà l’occasione con una camminata ludico motoria di 5km da effettuare da soli o con l’intera famiglia per poter vivere l’intero evento anche per coloro che prediligono la passeggiata o che magari in futuro vorranno avvicinarsi alla corsa.





Villaggio di partenza e arrivo, buffet di fine gara e premiazioni sarà lo scalo Tarantiello, ai piedi del forte della Maddalenetta. Il percorso prevede il via dallo spiazzo di Scalo Tarantiello imboccando via Garibaldi, lungomare Barcellona, via Lido, viale I maggio, rotonda lato destro “camping Laguna Blu”, S.S. 127 bis (giro di boa in prossimità dello slargo presente all’ingresso del camping Laguna Blu per 21km e 10km), S.S. 127 bis, viale I maggio, via Lido, rotonda intersezione con Via Don Minzoni (giro di boa per la 21km), via Lido, viale I maggio, rotonda lato destro“camping Laguna Blu”, S.S. 127 bis, via dell’Istria, piazza Venezia Giulia, via Orsera, via Zara, via Parenzo, via Spalato, via Paolini, via Di Pietro, via Dalmazia, lungomare Rovigno, S.S. 127 bis, viale I maggio, via Lido, lungomare Barcellona, via Garibaldi, arrivo a Scalo Tarantiello. L’intero percorso di gara sarà chiuso al traffico veicolare e sorvegliato dal personale della polizia municipale, compagnia barracellare ed altre associazioni di volontari che garantiranno il totale controllo. A loro si somma il lavoro certosino portato avanti dall’Alghero Marathon, società organizzatrice con patrocinio del comune di Alghero e Fondazione Alghero Coni regionale e Fidal Sardegna, presente con oltre trecento persone dislocate lungo l’arco degli 8km di percorso (partenze/arrivi, ristori, presidio incroci).





A ritmo di musica sette band guidate dai Bateras Beat Sassari accompagneranno la fatica dei runner tenendo alta la concentrazione. Con loro varie postazioni di ristoro con acqua e sali minerali. Tra i favoriti alla vittoria della mezza maratona maschile spiccano Oualid Abdelkader trionfatore 2017 e 2021 e secondo nel 2022, il sempre verde Re della 100km del Passatore Giorgio Calcaterra alla sua terza presenza algherese, Giuseppe Cossu della Cagliari Marathon (2° lo scorso agosto a Villanova dove vinse Abdelkader). Outsider lo spagnolo Eric Domingo Roldan, che correrà sostenendo la ricerca contro la sclerosi, Matteo Lometti e Pasquale Rutigliano. Nella 21km femminile sfida all’orizzonte tra Alice Capone vincitrice 2022 ed Eleonora Gardelli, campionessa italiana di maratona nel 2018. Nei Diecimila donne duello tra Veronica Pala, Ilaria Accorigi ed Enrica Pintor. Più serrata la sfida nei 10km maschili con Francesco e Stefano Mei, Simone Pulina e Alexander Choban che dodici mesi fa trionfò nella mezza. Dodici i pacer che rispetteranno al secondo il tempo indicato nei palloncini (1h30’, 1h40’, 1h50, 2h). Chi vuole potrà accodarsi sulla base della tabella di marcia prevista. In gara sarà presente Daniele Vecchioni, dottore in scienze motorie ed esperto di corsa e movimento nonché fondatore della scuola Correre Naturale che sabato pomeriggio (ore 15, sala Mimosa hotel Catalunya) terrà un convegno dal titolo “E se ti dicessi che tutto quello che sai sulla corsa è sbagliato?” con presentazione del libro Corsa la medicina perfetta cui seguirà conversazione con i presenti e firmacopie.





Marchigiano, vanta un curriculum di triatleta, ultra runner e ironman. Sull’asfalto sono stati segnati con frecce colorate le direzioni che i runners dovranno seguire nei pressi delle rotonde: rosso come il pettorale dei 21km, azzurro per i Diecimila e verde per la 10km non competitiva. Maglietta rossa per la Crai Family Run. Il meteo annuncia per domenica primo ottobre cielo sereno e termometro sui 23° alla partenza.

Sarà una mezza maratona totalmente in pianura senza cavalcavia o strappi. 21km completamente piatti costeggiando il mare che dal porto accompagna a Fertilia fiancheggiando la passeggiata Bousquet, la spiaggia del Lido e la pineta di Maria Pia fino ad arrivare alla borgata giuliana. Il colorato serpentone della CRAI Alghero Half Marathon attende solo il colpo di pistola che decreterà quella che sarà la sesta edizione valida, quest’anno, per il campionato regionale master maschile e femminile di mezza maratona. Alghero nel 2019 ospitò l’equivalente evento ma per la 10km. Il mondo della corsa sarda, e non, ha risposto presente a gran voce.