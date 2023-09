Un duello tra titani al PalaSport di Monserrato - Sabato in palio il titolo italiano dei Supergallo

Matteo Lecca, 26enne talento di Cagliari, si affaccia sul proscenio nazionale con un record impressionante di 11 vittorie e solo 2 sconfitte. Questa sarà per lui una grande opportunità, la chance di afferrare un titolo che potrebbe lanciarlo tra i grandi nomi del pugilato italiano. Il suo avversario, Iuliano Gallo, non è certo un esordiente in queste li. Notoriamente conosciuto come "Mosquito" nel circuito pugilistico, vanta una carriera solida e una rapidità sul ring che spesso ha messo in difficoltà i suoi avversari. Nonostante le 4 sconfitte nel suo tabellino, Gallo ha già avuto l'opportunità di indossare la cintura dei supergallo, cedendola nel 2020 ad Alessio Lo Russo. Il match promette scintille.





Entrambi i pugili, noti per prediligere il combattimento ravvicinato e dotati di una rapidità sorprendente, offriranno senza dubbio uno spettacolo avvincente, ricco di azione e colpi di scena. Ma la serata non si limita solo a questo atteso duello. Prima del grande evento, il pubblico potrà assistere alle finali dei Campionati Regionali YOUTH Maschili e ad altri match organizzati dall'IBA Boxing Elite, un'anteprima perfetta per scaldare gli animi e preparare il terreno alla sfida principale.





La serata è organizzata dalla Soc. Promo Boxe Italia, che promette un evento indimenticabile per tutti gli appassionati del pugilato e non solo. Per chi ama il pugilato, l'appuntamento è imperdibile. Si accendano le luci al PalaSport di Monserrato!

