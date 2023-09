Grande fermento intorno al Rally Terra Sarda: mercoledì, la chiusura delle iscrizioni al confronto moderno

Ci sarà tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 27 settembre, per assicurarsi la partecipazione all’appuntamento conclusivo della Coppa Rally di Zona 9, del TER – Tour European Rally e della nuova TER Series, kermesse che attraversa tre continenti e che vedrà Porto Cervo, ad Arzachena, ambientare la cerimonia di premiazione finale.





Per gli attesi protagonisti del confronto storico, valido per il TER Historic, il termine ultimo per la presentazione dei documenti di adesione è fissato a lunedì 2 ottobre. Un trend in linea con l’appeal di un evento che – già dalla giornata di venerdì – accenderà i riflettori sulle eccellenze enogastronomiche del territorio e sul Villaggio Rally Mirtò Sardegna, allestito negli ampi spazi della Promenade du Port di Porto Cervo, ad Arzachena.

È in via di esaurimento, il countdown che separa gli appassionati di motorsport dalla partenza del Rally Terra Sarda, appuntamento che coinvolgerà la Gallura da venerdì 6 a domenica 8 ottobre. Grande, il fermento riscontrato dagli organizzatori di Porto Cervo Racing, con il numero di iscrizioni pervenute che sta confermando le aspettative dell’entourage e delle attività ricettive del territorio.