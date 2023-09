Sport Sacchetti esonerato da Cantù. L’ex-Dinamo, algherese d’adozione, messo da parte a causa di divergenze con la società brianzola

Si è conclusa dopo poco più di una stagione l’avventura di Meo Sacchetti (vincitore di uno scudetto con la Dinamo e algherese di adozione visto che ha casa nella cittadina catalana) sulla panchina della Pallacanestro Cantù. Dopo la mancata promozione della passata annata sportiva e la mancata conquista della Supercoppa di A2, sembra che i rapporti tra il tecnico varesino e la società brianzola si siano incrinati fino ad arrivare alla decisione di sciogliere il rapporto. Il club ha comunicato con una nota ufficiale l’effettivo esonero di Sacchetti. Al posto dell’ex tecnico della Nazionale e della Dinamo Sassari è stato chiamato Devis Cagnardi. Un addio che mette la squadra e la società in una difficile situazione: Cantù scenderà in campo sabato, il 30 settembre, contro la JuVi Cremona e quindi la separazione arriva a meno di sei giorni dall'esordio in campionato. Le motivazioni sarebbero da ricercare in un rapporto tra società e allenatore che si è lentamente logorato dalla riconferma di Sacchetti, dopo la sconfitta nella serie di semifinale play-off con Pistoia, fino ad oggi. A fine estate, infatti, il progetto della Pallacanestro Cantù era ripartito proprio intorno a coach Meo, ma ora, dopo l'uscita dalla Supercoppa Lnp, i rapporti si sarebbero incrinati.