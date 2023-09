Sport L’Editoriale. L’Italia centra il primo posto agli Europei di “Beach Soccer”. Traguardo di prestigio e che esalta il valore di questo sport.

Il “Beach Soccer” è atterrato ad Alghero ed è stata subito vincente. L’Italia si è laureata Campione d’Europa, ma onore anche alla Spagna che ha ceduto di misura in una finale combattuta sino all’ultima stilla di sudore. Al termine di una kermesse che ha impegnato allo stremo in uno sport mai sufficientemente valorizzato per la valenza tecnica, mista a tanto agonismo. Sulla sabbia ci si sacrifica, si suda sicuramente di più rispetto ad un manto erboso. Ed ecco che vengono fuori quelle componenti che solo uno sport come il “Beach Soccer” può presentare. Dal 19 al 24 settembre si sono alternate nel campo del “Lido di San Giovanni” le migliori espressioni della disciplina sulla sabbia del vecchio continente. E l’affermazione azzurra non è proprio banale se si considera la consistenza delle altre squadre nazionali. Nell’ultima edizione di Cagliari l’Italia si classificò al terzo posto, quando si impose la Svizzera. Un passo in avanti che ha dato lustro al lavoro del CT Emiliano Del Duca. Il quale già condusse la sua compagine all’argento, ai primi di luglio, ai Giochi Europei di Cracovia, quando vinse proprio la Svizzera. E come dimenticare la imponente risposta da parte del pubblico di Alghero che ha colorato le giornate di gara. Un avvicinamento ad uno sport come il “Beach Soccer” che ha il potere di coinvolgere, pur lontano anni luce dal dorato mondo calcistico, spesso vuoto di significati caratteriali e stritolato dagli eventi atti a portare avanti il “business” economico.