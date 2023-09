L'Alghero pareggia all'esordio in promozione

Partita contrassegnata dai rigori: tre quelli assegnati, due quelli realizzati. Il primo, invece, concesso al 24’ per atterramento di Baraye e calciato da Meloni, è stato neutralizzato dal portiere di casa Ruiu. Al 35’ nuovo penalty, stavolta per i padroni di casa: Mameli dal dischetto non sbaglia. I giallorossi chiudono così il primo tempo in svantaggio, pur avendo collezionato le occasioni migliori. Nella ripresa la squadra di mister Giandon cerca di raddrizzare la partita, con il Tuttavista che invece prova a difendere il vantaggio con le unghie e i denti.





Al 79’ però il portiere di casa, sino ad allora protagonista, commette fallo da rigore e si becca il rosso. Dagli undici metri si presenta stavolta capitan Mereu che batte il neo entrato Sanna. L’Alghero si porta anche in vantaggio all’89’ con Baraye ma non è finita qui perché il Tuttavista trova il pareggio, quasi insperato, in pieno recupero (al 95’) con un’acrobazia di Caggiu. Sfuma così per un soffio la vittoria all’esordio per i giallorossi. Domenica prossima, 1 ottobre, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia è in programma la prima di campionato in casa contro lo Stintino.

Finisce con un pareggio rocambolesco l'esordio dell'Alghero nel campionato di Promozione. A Galtellì, sul campo del Tuttavista, termina 2-2 con le reti di Mereu e Baraye.? La squadra di mister Giandon ribalta lo svantaggio del primo tempo con due gol negli ultimi dieci minuti di gioco ma i padroni di casa trovano il pareggio in pieno recupero.