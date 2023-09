Sport Italia campione d'Europa di beach soccer: Trionfo al Summerbeach Village

Il cuore pulsante del beach soccer italiano ha fatto battere forte quello di tutto il paese. Affermando la sua dominanza europea, l'Italia ha trionfato in una finale epica, sigillando la sua terza corona continentale, facendo esplodere di gioia Alghero al Summerbeach Village dell'ASD Polisportiva Sottorete. Il palcoscenico era pronto, l'aria densa di tensione e aspettative. Con entrambe le squadre che iniziano con cautela, cercando di decifrarsi, il primo a rompere il ghiaccio è Bertacca, anche se la sua mira non è perfetta. Tuttavia, è il magico momento di Alla, poco prima della fine, a illuminare il campo: una mezza rovesciata impeccabile, impreziosita dal lancio di Dona, ha mandato in delirio la folla. Casapieri, con i suoi interventi stupefacenti, sembrava un baluardo insuperabile. Ma è Giordani a rubare la scena con una maestosa rovesciata, seguita dalla risposta pronta della Spagna, con Arias che sfida il portiere azzurro. Nonostante la pressione spagnola, Genovali e Giordani tornano a brillare, mettendo l'Italia in una posizione di vantaggio. Ma come in ogni grande narrazione, ci sono sempre colpi di scena. Una autorete e una magica giocata di Oliver riportano la Spagna in gioco. Tuttavia, Giordani, l'eroe del giorno, ha risposto ancora una volta, portando l'Italia avanti. Oliver ha cercato di riaccendere le speranze della Spagna, ma le ultime parole sono state scritte dal portiere Casapieri, che con una parata decisiva ha sigillato la vittoria. Mentre il fischio finale riecheggiava, Alghero è esplosa in una celebrazione incontenibile. Per la terza volta, l'Italia si è imposta come la regina indiscussa del beach soccer europeo. Una storia che sarà raccontata e rivissuta per generazioni.