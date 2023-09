Sport L'Atalanta batte il Cagliari, decidono Lookman e Pasalic. Rossoblù di Ranieri penultimi in classifica

Cagliari ancora sconfitto in trasferta. Per la formazione di Ranieri è la terza sconfitta in cinque partite e la classifica comincia a preoccupare, considerato che i rossoblù sono sempre soli al penultimo posto, precedendo solo l’Empoli, quest’ultimo ancora a zero punti. Lookman e Pasalic hanno regalato la vittoria all'Atalanta nella sfida del “Gewiss Stadium”. Nel primo tempo nerazzurri vanno subito vicini al gol con De Keteleare al 12', poi al 25' ci prova Lookman, che colpisce la traversa. La coppia d'attacco continua a spingere e la rete arriva al 33' proprio con Lookman su assist di De Keteleare: lancio in profondità per il belga che mette in mezzo per il nigeriano, arriva così l'1-0. Solo un'occasione per i sardi: al 14' Shomurodov colpisce di testa in tuffo su cross di Luvumbo, ma non trova la porta. Nella ripresa il Cagliari si presenta più aggressivo, creando qualche pericolo ai nerazzurri con Luvumbo e Oristanio, ma i ragazzi di mister Ranieri non riescono a trovare il gol. L'Atalanta invece raddoppia con Pasalic, entrato al 67' insieme a Muriel al posto della coppia De Keteleare-Lookman. Proprio su assist di Muriel, il croato incrocia sul secondo palo: la palla colpisce il legno alla sinistra di Radunovic ed entra in rete.È la seconda vittoria consecutiva dell’Atalanta dopo quella in Europa League contro il Rakow e terzo successo in campionato per gli uomini di Gasperini, che salgono al sesto posto in classifica, a quota 9 punti. Cagliari che per la quarta volta non riesce a segnare ed è atteso dal confronto con il Milan mercoledì.